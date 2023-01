Coahuila: regreso a escuelas con cubrebocas, pero ¿Es necesario llevar una prueba de COVID-19?

Saltillo, Coahuila.- En este regreso a clases no será necesario presentar una prueba COVID-19, aseguró el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, sin embargo, continuarán con el uso de cubrebocas al interior de las aulas.

“En cuanto a los protocolos para el COVID-19 seguimos recomendando el uso del cubrebocas, eso está permanente mientras la Comisión Estatal de Salud no nos diga otra cosa, además, hemos procurado que las escuelas tengan todas las herramientas, desde la ventilación, que funcionen los sanitarios y el uso de gel”, comentó el secretario.

Mientras que será hasta el lunes cuando comiencen a reportarse los casos positivos, agregó, de los cuales por ahora no se tiene certeza en cuanto a las plantillas de docentes ni alumnos, pero de salir algún caso positivo, dijo, se aislará durante cinco días.

“Tenemos una plataforma de alerta en donde los directores nos reportan de inmediato todas las incidencias que se están presentando en el centro escolar, entonces hasta el lunes tendré una respuesta a ver si algún maestro presenta algún contagio”, manifestó.

Reiteró que no es obligatorio solicitar la prueba, pues no ha habido ninguna instrucción por parte de la Secretaría de solicitar pruebas a las niñas y a los niños, aunque confían en que el padre de familia es el primer filtro que se tiene, pueda detectarlo de inmediato y así no mandarlo a la escuela para evitar algún contagio.

“Estamos muy atentos a la salud de los niños, pero no estamos requiriendo ninguna prueba para poder entrar a un centro escolar”, destacó.