Coahuila: reincide hasta 20% de hombres violentos, revela la Fiscalía

Sobre el tema, Rivera informó que para emitir estas medidas que no han cesado en el año, los hombres son notificados debidamente y no se les busca únicamente una vez para informárselos.

Entre estas medidas están: no sostener contacto con las víctimas, no acercárseles, no molestarlas e incluso, no sostener ningún contacto a través de terceros.

“Tenemos aproximadamente entre un 15 y 20 por ciento de reincidencias, que estas demás abonan para que se genere un nuevo hecho de violencia y que se toma en consideración para el juez para la medida cautelar de la persona a la hora de su proceso; por ejemplo, se puede poner brazalete o bien, en casos graves que siga con una medida en prisión”, informó la fiscal especializada.