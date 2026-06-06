¿Qué puede prometer realmente un diputado? Especialistas llaman a revisar propuestas rumbo a la elección en Coahuila

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    ¿Qué puede prometer realmente un diputado? Especialistas llaman a revisar propuestas rumbo a la elección en Coahuila
    Académicos en derecho constitucional señalaron que el principal trabajo de un diputado local consiste en legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía desde el Congreso del Estado. MAGNIFIC

Promesas de campaña deben distinguir entre facultades legislativas y funciones del Poder Ejecutivo

A pocos horas de la elección local en Coahuila, especialistas en derecho constitucional señalaron la importancia de que la ciudadanía conozca cuáles son realmente las facultades de un diputado local y cuáles son los límites legales de sus atribuciones, particularmente ante propuestas de campaña relacionadas con obras públicas, apoyos sociales o infraestructura.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las principales funciones de las y los diputados locales se centran en legislar, aprobar presupuestos, fiscalizar el gasto público y representar a la ciudadanía desde el Congreso.

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Entre sus atribuciones se encuentran crear, reformar o derogar leyes estatales; aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado; revisar cuentas públicas a través de la Auditoría Superior del Estado, así como nombrar o ratificar diversos cargos públicos.

Además, el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece que las y los diputados tienen derecho a presentar iniciativas de ley, gestionar demandas ciudadanas y acceder a información parlamentaria y financiera. Los artículos 49 y 50 señalan obligaciones como asistir a sesiones, rendir informes anuales, visitar sus distritos y abstenerse de participar en asuntos donde exista conflicto de interés.

CONOCER LAS FUNCIONES Y SUS LÍMITES

Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que el trabajo legislativo tiene un alcance muy específico.

“La función de un diputado local es eminentemente legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Su principal función es crear o modificar normas. De tal manera que son los responsables de expedir nuevas leyes, códigos, reglamentos; incluso de modificar la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza”, señaló.

Sin embargo, existe una confusión frecuente durante las campañas electorales respecto a lo que sí puede prometer una candidatura al Congreso.

“No es función de los diputados la obra pública; la obra pública corresponde al gobierno del estado y a los municipios”, afirmó Sánchez Valdés.

El académico puntualizó que los diputados sí pueden intervenir en la asignación presupuestal, aunque no ejecutar directamente obras.

“No se pueden comprometer a obras en concreto, o sea, de que a esta calle se le va a pavimentar. Lo que sí pueden determinar es, a lo mejor, incrementar la bolsa que se destina para programas de pavimentación”, indicó.

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Javier Pérez Rolón, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Monterrey, resumió las funciones legislativas en tres grandes áreas: legislar, fiscalizar y representar.

“Un diputado legisla, es decir, crea, modifica, deroga leyes. Fiscaliza: todo el tema hacendario, fiscal, tiene que pasar por el Congreso, es decir, por el trabajo de los diputados y de las diputadas, y también tienen representación”, explicó.

El académico señaló que los diputados participan en la aprobación y vigilancia del gasto público, pero no ejercen directamente recursos.

“El diputado, por ejemplo, no tiene capacidad ejecutiva, es decir, no maneja un presupuesto directo para hacer obra pública. Eso le corresponde al Ejecutivo, o sea, al alcalde de algún municipio o al gobernador”, sostuvo.

Añadió que una candidatura sí puede proponer cambios legislativos o presupuestales relacionados con necesidades sociales.

“Lo que puede prometer es que va a incentivar que haya partidas presupuestales etiquetadas para ciertas obras”, dijo.

INFORMARSE PARA DECIDIR

Durante la revisión de propuestas públicas de candidaturas de los distritos 12 al 16 de la Región Sureste, se identificaron planteamientos enfocados en seguridad hídrica, incentivos fiscales, apoyo a mujeres, fortalecimiento de programas sociales, salud mental y espacios públicos.

Especialistas consideraron que varias de estas propuestas sí encajan dentro de las atribuciones legislativas cuando se enfocan en promover reformas legales, presupuestos etiquetados o estímulos fiscales.

Por ejemplo, planteamientos relacionados con incentivos fiscales a empresas, reformas legales en materia de seguridad, etiquetación de recursos o modificaciones presupuestales sí forman parte de las facultades del Congreso local.

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En contraste, promesas relacionadas directamente con pavimentación específica, construcción de obras públicas o ejecución directa de programas sociales corresponden a facultades del Poder Ejecutivo estatal o municipal.

Pérez Rolón consideró que esta diferencia es importante para que la ciudadanía evalúe mejor a las candidaturas. Ambos especialistas coincidieron, además, en que todavía existe poco conocimiento ciudadano sobre el verdadero alcance del trabajo legislativo.

Señaló que la atención pública suele concentrarse principalmente en figuras del Poder Ejecutivo. “Centramos un porcentaje importante de las noticias en los ejecutivos, en lo que dice el alcalde, en lo que dice el gobernador, en lo que dice la presidenta, y dejamos un poco de lado el trabajo legislativo”, concluyó.

¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO PUEDE PROMETER UN DIPUTADO?

SÍ PUEDE:

Presentar iniciativas de ley.

Reformar leyes estatales.

Impulsar incentivos fiscales.

Etiquetar recursos en presupuestos.

Fiscalizar el gasto público.

Gestionar demandas ciudadanas.

Proponer reformas en seguridad, movilidad o desarrollo social.

NO PUEDE:

Pavimentar calles directamente.

Construir puentes o bulevares.

Ejecutar obras públicas.

Operar programas sociales.

Entregar apoyos económicos.

Administrar sistemas de agua potable.

Manejar directamente recursos públicos para obras.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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