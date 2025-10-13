Coahuila reporta caída del 11.3 por ciento en remesas durante primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, Coahuila registró una caída de 11.3 por ciento en los ingresos por remesas provenientes del extranjero, según datos del Banco de México. Las transferencias enviadas por mexicanos en el exterior pasaron de 464.2 millones de dólares en 2024 a 411.7 millones en la primera mitad de este año, afectando a miles de familias que dependen de estos recursos para su economía diaria.

La disminución forma parte de un fenómeno generalizado en el país, donde 23 estados reportaron caídas en sus ingresos por remesas. México en su conjunto experimentó un descenso del 5.6 por ciento en este rubro, pasando de 31 mil 326 millones de dólares a 29 mil 558 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila reporta 55 casos de sarampión y se posiciona en el tercer lugar nacional

Esta tendencia coincide con la política migratoria implementada en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, que ha incluido deportaciones masivas y la entrada en vigor de un impuesto del 1 por ciento a las remesas a partir del 1 de enero.

En términos porcentuales, las entidades más afectadas fueron la Ciudad de México y Sinaloa, con caídas superiores al 25 por ciento. Otros estados con retrocesos significativos fueron Nuevo León (-22.1 por ciento), Estado de México (-19.7 por ciento) y Quintana Roo (-16.9 por ciento). En contraste, algunas entidades registraron incrementos: Baja California reportó un alza de 16.7 por ciento, mientras que Guerrero y Campeche crecieron 4.4 por ciento y 3 por ciento, respectivamente.