Coahuila reporta 55 casos de sarampión y se posiciona en el tercer lugar nacional

La Secretaría de Salud reporta un repunte preocupante de sarampión en México, con Coahuila ubicado en el tercer lugar nacional en número de contagios. Entre los 23 estados afectados, la entidad acumula 55 casos, solo detrás de Chihuahua y Sonora, según el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE).

A nivel nacional, el incremento de casos ha sido acelerado. En apenas tres meses, los contagios pasaron de 2 mil 942 a 4 mil 758, lo que representa un aumento del 61 por ciento. México se sitúa en el quinto lugar mundial en incidencia de sarampión y registra 21 muertes en los últimos seis meses, liderando los fallecimientos por esta enfermedad en América Latina, mientras que Canadá ha notificado únicamente una defunción en el mismo periodo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cuarto lugar en detenciones de menores por narcomenudeo

Los datos oficiales muestran que la mayoría de los contagiados carece de antecedentes de vacunación: 88 por ciento (4 mil 176 personas) no había recibido ninguna dosis, 7.5 por ciento (358 personas) solo una, y apenas 4.3 por ciento (203 personas) contaba con el esquema completo. Entre las personas fallecidas, ninguna estaba vacunada y 13 eran menores de siete años.

Chihuahua es el estado más afectado, con 4 mil 329 casos y 20 fallecimientos. Le siguen Sonora con 97 contagios y una defunción, Coahuila con 55, Guerrero con 51 y Michoacán con 45. Otros estados, como Durango, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa, registran entre 12 y 40 casos cada uno. En conjunto, Baja California Sur, San Luis Potosí, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Chiapas suman 40 casos adicionales.

En cuanto a la edad, los menores de cero a cuatro años son los más vulnerables, con mil 176 contagios y una tasa de incidencia de 11.3 por cada 100 mil habitantes. Les siguen adultos jóvenes de 25 a 29 años (599 casos, 5.65 por cada 100 mil) y de 30 a 34 años (496 casos, 4.75 por cada 100 mil).

El repunte de sarampión en el país resalta la necesidad de reforzar las campañas de vacunación, especialmente entre la población infantil, para prevenir nuevas infecciones y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad prevenible.

(Con información de El Universal)