Coahuila: Rubén Moreira acusa retroceso democrático en reforma electoral del

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que la pretendida reforma electoral impulsada por el oficialismo representa un retroceso democrático orientado a concentrar el poder, generar incertidumbre y debilitar la transparencia en los procesos comiciales.

El legislador priista por Coahuila sostuvo que, con base en los elementos conocidos hasta ahora, se identifican cuatro riesgos centrales: contradicción con la narrativa democrática del propio oficialismo, una visión regresiva en la consolidación electoral, una clara intención de concentración del poder y la posibilidad de un diseño apresurado con baja calidad técnica.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan rescatar el escultismo en Ramos Arizpe; invitan a ciudadanos a ‘dejar un mundo mejor’

“Lo que México requiere es fortalecer su democracia, no desmantelarla”, subrayó.

Las declaraciones se dieron en el programa Con peras, manzanas y naranjas, donde Moreira dialogó con los especialistas Julián Proa, Miguel Sulub y Mario Di Costanzo. Coincidieron en que el documento presentado en la conferencia matutina del Ejecutivo —en formato PowerPoint— no permite un análisis serio, pues se trata de fragmentos y anuncios contradictorios. Indicaron que será hasta la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso cuando pueda evaluarse con rigor.

SEÑALAN RIESGOS POR DESAPARICIÓN DEL PREP

Uno de los puntos más sensibles es la eventual eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Moreira enfatizó que suprimir este sistema implicaría un retroceso en certeza y confianza pública, al desaparecer el mecanismo que permite conocer con rapidez y transparencia la tendencia de los resultados la misma noche de la elección.

Recordó que el PREP surgió como respuesta institucional a la crisis de confianza derivada de la elección presidencial de 1988, y que fue uno de los primeros avances implementados en entidades como Coahuila para evitar sospechas entre el cierre de casillas y la entrega de paquetes electorales.

El abogado Julián Proa destacó que el sistema ha mostrado avances significativos desde 1991, cuando los resultados podían tardar hasta 96 horas en difundirse, frente a las 23 horas actuales. “Es una buena visualización de que este sistema sí es necesario y que su eliminación sería un grave error”, afirmó.

Proa pidió no confundir el PREP con el conteo rápido, ya que se trata de instrumentos distintos aplicados en momentos diferentes de la jornada electoral. Eliminar los resultados preliminares, advirtió, implicaría regresar a escenarios de desconfianza superados.

Por su parte, Miguel Sulub cuestionó que la comisión presidencial encargada de elaborar la propuesta no haya incorporado a la oposición ni recogido inquietudes sociales. Además, advirtió que la posible desaparición o intermitencia de juntas distritales apunta a debilitar la estructura técnica que garantiza elecciones confiables.

AHORRO MÍNIMO FRENTE A COSTO INSTITUCIONAL

En el análisis financiero, Mario Di Costanzo señaló que en 2024, año electoral, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) fue de 32 mil millones de pesos. Si se aplicara un recorte del 25 por ciento, el ahorro sería de 8 mil millones de pesos, equivalentes al 0.07 por ciento del gasto público total proyectado para 2026.