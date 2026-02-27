Reajuste presupuestal de reforma electoral sí abre posibilidades de disminuir plazas laborales: INE Coahuila

El vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, Miguel Morales Castillo, dijo que una de las implicaciones directas que podría generar la reforma electoral recientemente presentada por el Ejecutivo federal sería la posibilidad de reajustes de personal debido a la reducción del presupuesto.

Fue el pasado miércoles cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los primeros detalles de la reforma electoral que será enviada para su discusión y aprobación al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo.

Aunque la reforma no plantea la eliminación de organismos públicos locales electorales, ni tampoco la de juntas locales del INE, sí plantea un recorte del 25 por ciento del presupuesto a ambos, así como la eliminación de dobleteo de funciones.

Al respecto de esta determinación, Miguel Morales Castillo dijo que estos recortes son una de las medidas de la reforma que sí podrían impactar directamente en las actividades de las juntas o de los mismos OPLE.

“Es algo complicado cubrir todas las necesidades institucionales con los presupuestos que hemos tenido los últimos años, porque en al menos unos cuatro años para acá ha habido reducciones importantes. El último ajuste alcanzó un 20 por ciento, lo cual nos obliga a tener que hacer medidas de ajuste a la aplicación de los proyectos”, dice.

Señaló que en la reingeniería institucional que se debería aplicar para el desarrollo de las actividades podrían verse comprometidas vacantes para proyectos o propias plazas laborales.

“Un ajuste en los presupuestos, en el monto que sea, siempre impacta porque implica buscar dónde hacer ahorros o eventualmente prescindir de personal ya contratado o prescindir de contratar vacantes”, expresó.

Sin embargo, dijo que en estas reingenierías es donde se presentan los retos más amplios para cualquier autoridad que sufre un recorte presupuestal, pues se tiene que generar creatividad para acreditar actividades de la misma calidad con menor recurso y sin prescindir de los expertos que colaboran.

Destacó que todavía falta un nuevo análisis de la reforma ante las cámaras legislativas, donde también se prevé que haya un ajuste en las funciones que realiza cada órgano, pero mayormente definidas a las presentadas recientemente por el Ejecutivo.

“Implica dejar sin una fuente de empleo, pero creo que sobre todo lo que habría que cuidar es la capacidad institucional para organizar elecciones con mayor calidad. Podría hacernos necesario hacer una reingeniería institucional para hacer las elecciones; sin embargo, también tendríamos que revisar, si así prospera la reforma, la posibilidad de que nos asignen nuevas facultades. En cada reforma se nos han asignado nuevas tareas y normalmente con el mismo personal”, dice.

Por otro lado, dijo que la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha manifestado que el órgano está en total disposición de aportar la experiencia y conocimiento para que no se afecte el desarrollo de la democracia.