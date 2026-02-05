Coahuila: Ruta ‘Vinos y Dinos’ se expande con viñedos urbanos y nuevas casas vitivinícolas

La directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez, encabezó la reunión operativa del programa “Vinos y Dinos” con el objetivo de planificar las estrategias de promoción y operatividad que se implementarán durante el presente año.

En el encuentro participaron representantes de las 22 casas vitivinícolas que actualmente integran el proyecto, tras un proceso de relanzamiento que duplicó el número de participantes con el fin de fortalecer la oferta turística regional.

“Fue la primera reunión en la que ya estuvieron todos los integrantes de las 22 casas vitivinícolas y platicamos sobre la planeación del año”, explicó la funcionaria municipal, al referirse a este primer acercamiento oficial con el grupo completo.

Una de las principales novedades es la incorporación de viñedos urbanos ubicados en la capital de Coahuila, como Hacienda El Secreto, Hacienda San Francisco y Monterrojo, diseñados especialmente para turistas con itinerarios limitados.

“Lo que buscamos es que, si la gente tiene acotado su tiempo, también vea cómo una oportunidad estos viñedos urbanos que estarán disponibles aquí en Saltillo”, destacó González Rodríguez.

Debido al crecimiento de la oferta, las autoridades estiman que la ruta registre un incremento de hasta 50 por ciento en su afluencia, considerando que el número de viñedos participantes pasó de 11 a 22 en esta nueva etapa.

En materia de infraestructura, la directora de Turismo informó que se trabaja en la actualización de la imagen visual del programa, que incluye nueva señalética, así como la incorporación de figuras de dinosaurios, considerados uno de los elementos más emblemáticos del proyecto.