Coahuila: Ruta ‘Vinos y Dinos’ se expande con viñedos urbanos y nuevas casas vitivinícolas

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Representantes de 22 casas vitivinícolas participaron en el encuentro, tras el relanzamiento de la ruta, que duplicó el número de viñedos integrados al proyecto. FOTO: CORTESÍA

El programa incorporará viñedos urbanos y nueva señalética, con figuras de dinosaurios basadas en la historia paleontológica de la región

La directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez, encabezó la reunión operativa del programa “Vinos y Dinos” con el objetivo de planificar las estrategias de promoción y operatividad que se implementarán durante el presente año.

En el encuentro participaron representantes de las 22 casas vitivinícolas que actualmente integran el proyecto, tras un proceso de relanzamiento que duplicó el número de participantes con el fin de fortalecer la oferta turística regional.

“Fue la primera reunión en la que ya estuvieron todos los integrantes de las 22 casas vitivinícolas y platicamos sobre la planeación del año”, explicó la funcionaria municipal, al referirse a este primer acercamiento oficial con el grupo completo.

Una de las principales novedades es la incorporación de viñedos urbanos ubicados en la capital de Coahuila, como Hacienda El Secreto, Hacienda San Francisco y Monterrojo, diseñados especialmente para turistas con itinerarios limitados.

“Lo que buscamos es que, si la gente tiene acotado su tiempo, también vea cómo una oportunidad estos viñedos urbanos que estarán disponibles aquí en Saltillo”, destacó González Rodríguez.

Debido al crecimiento de la oferta, las autoridades estiman que la ruta registre un incremento de hasta 50 por ciento en su afluencia, considerando que el número de viñedos participantes pasó de 11 a 22 en esta nueva etapa.

En materia de infraestructura, la directora de Turismo informó que se trabaja en la actualización de la imagen visual del programa, que incluye nueva señalética, así como la incorporación de figuras de dinosaurios, considerados uno de los elementos más emblemáticos del proyecto.

El programa “Vinos y Dinos” incorporará viñedos urbanos y nueva señalética, con figuras de dinosaurios basadas en la historia paleontológica de la región. FOTO: CORTESÍA

Cada una de las nuevas casas vitivinícolas contará con una figura representativa de dinosaurio, seleccionada de manera estratégica con base en los hallazgos paleontológicos y la historia natural de la región.

“Principalmente, de acuerdo con la época en la que habitaron los dinosaurios en esta región, fue como se eligieron las figuras para cada casa vitivinícola”, detalló la funcionaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo busca consolidar la ruta “Vinos y Dinos” como un referente del turismo enológico y paleontológico a nivel nacional e internacional, con miras a los próximos eventos mundialistas.

