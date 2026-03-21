Coahuila: San Buenaventura llevará a cabo su cuarta edición de la Feria del Libro

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Coahuila: San Buenaventura llevará a cabo su cuarta edición de la Feria del Libro
    Habrá dinámicas educativas como cuentacuentos, manualidades, papiroflexia y robótica REDES SOCIALES

Ofrecerá actividades culturales, talleres y presentaciones literarias

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura confirmó la realización de la Feria del Libro San Buenaventura “Feli San 2026”, que celebrará su cuarta edición del 24 al 26 de marzo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Durante los tres días de actividades, el festival ofrecerá una amplia gama de propuestas culturales dirigidas a toda la familia, incluyendo presentaciones de libros, charlas magistrales y talleres interactivos, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en personas de todas las edades y sectores de la población.

https://vanguardia.com.mx/opinion/feria-del-libro-atractivo-en-coahuila-LO15930469

El evento tendrá como sede la Casa de la Cultura de San Buenaventura, donde participarán autores destacados del estado de Coahuila, quienes compartirán sus obras y experiencias con el público asistente.

Asimismo, se contempla la participación de instituciones educativas que desarrollarán diversas dinámicas como cuentacuentos, manualidades, papiroflexia y proyectos de robótica, promoviendo el aprendizaje creativo entre niñas, niños y jóvenes.

En esta edición, el municipio invitado será Candela, fortaleciendo el intercambio cultural y la colaboración entre comunidades.

El Gobierno Municipal extendió una invitación abierta a los habitantes de la Región Centro y Desierto para que asistan y formen parte de esta fiesta literaria, que busca fortalecer el acceso a la cultura y el gusto por la lectura en la sociedad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
feria del libro

Localizaciones


Coahuila
San Buenaventura

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se la robaron

Se la robaron
NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece

NosotrAs: Crear el cine que nos pertenece
true

Cómo ser una AC en México y no morir en el intento, a menos que seas del círculo del expresidente
true

POLITICÓN: Urge ponerle un freno al transporte ante los constantes accidentes
El consumo de alcohol en la calle es la principal falta cívica que se comete, de acuerdo con el Inegi.

Lidera Coahuila por falta de civismo: se aplican más de 80 mil multas en un año
Paramédicos atendieron al niño que resultó con lesiones.

Niño sale corriendo y lo atropellan, en el bulevar Eulalio Gutiérrez de Saltillo
Las competencias han fortalecido su aprendizaje, carácter y desarrollo personal, además del orgullo de su familia.

El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú
El Congreso mexicano ha aprobado la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030.

ARHCOS realiza en Saltillo el foro de Análisis sobre la Reducción de la Jornada Laboral