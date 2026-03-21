Coahuila: San Buenaventura llevará a cabo su cuarta edición de la Feria del Libro

Durante los tres días de actividades, el festival ofrecerá una amplia gama de propuestas culturales dirigidas a toda la familia, incluyendo presentaciones de libros, charlas magistrales y talleres interactivos, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura en personas de todas las edades y sectores de la población.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura confirmó la realización de la Feria del Libro San Buenaventura “Feli San 2026”, que celebrará su cuarta edición del 24 al 26 de marzo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

El evento tendrá como sede la Casa de la Cultura de San Buenaventura, donde participarán autores destacados del estado de Coahuila, quienes compartirán sus obras y experiencias con el público asistente.

Asimismo, se contempla la participación de instituciones educativas que desarrollarán diversas dinámicas como cuentacuentos, manualidades, papiroflexia y proyectos de robótica, promoviendo el aprendizaje creativo entre niñas, niños y jóvenes.

En esta edición, el municipio invitado será Candela, fortaleciendo el intercambio cultural y la colaboración entre comunidades.

El Gobierno Municipal extendió una invitación abierta a los habitantes de la Región Centro y Desierto para que asistan y formen parte de esta fiesta literaria, que busca fortalecer el acceso a la cultura y el gusto por la lectura en la sociedad.