Coahuila se consolida como destino clave para la inversión en el North Capital Forum

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Coahuila se consolida como destino clave para la inversión en el North Capital Forum
    Manolo Jiménez Salinas participó la semana pasada en el North Capital Forum en Washington D.C. CORTESÍA

El Gobernador dio a conocer la consolidación de nuevas inversiones, donde el estado fue destacado por sus condiciones de estabilidad y certeza para el desarrollo industrial

Tras su participación en el North Capital Forum en Washington D.C., el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la consolidación de nuevos proyectos de inversión que fortalecerán el desarrollo económico del estado.

“Fue una gira muy productiva, primero que nada porque en un solo lugar se reúnen las y los directivos de las principales empresas americanas y canadienses que están invirtiendo o tienen operaciones aquí”, destacó el mandatario.

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Durante este encuentro de alto nivel, se concretaron acuerdos relevantes para la entidad. “En el marco de esta reunión nos confirman dos nuevas, una expansión y una nueva inversión, nada más que nos pidieron que no se comunicara”, reveló.

Jiménez Salinas detalló que estos proyectos pertenecen a sectores clave de la industria global. “Una es de artículos tipo electrodomésticos y la otra es automotriz de la expansión”, precisó sobre los rubros que impulsarán la economía regional.

El gobernador subrayó que, a pesar de la desaceleración económica a nivel nacional, el estado mantiene una dinámica positiva. “En Coahuila siguen llegando inversiones y seguimos generando nuevos empleos”, afirmó con seguridad tras concluir su agenda internacional.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la entidad goza de un prestigio sólido en el extranjero. “Allá tienen a Coahuila como el lugar top para invertir de México”, mencionó, destacando que fue el único gobernador presente en dicho foro.

Finalmente, reiteró que la certeza jurídica es el principal activo del estado. “Nos posicionaron como uno de los mejores lugares donde hay certeza para el inversionista, estado de derecho, estabilidad laboral, seguridad y servicios”, concluyó el gobernador.

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Manolo Jiménez Salinas

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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