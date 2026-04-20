Localizan sana y salva a menor en Monclova; se ausentó por voluntad propia

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Monclova
/ 20 abril 2026
    Localizan sana y salva a menor en Monclova; se ausentó por voluntad propia
    La desaparición había generado preocupación entre familiares, luego de que la adolescente fuera vista por última vez al salir de su casa rumbo a una tienda en la zona centro. REDES SOCIALES

La localización se logró tras un reporte ciudadano al C4, luego de la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales; sería la tercera vez que se ausenta informó Físcalia

MONCLOVA, COAH.- Grecia Sinaí Morua García, adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en días recientes, fue localizada sana y salva por autoridades estatales, confirmó José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila.

El funcionario explicó que la menor ya se encuentra bajo resguardo institucional y en proceso de reintegración con su familia, luego de que elementos de Seguridad Pública del Estado lograran ubicarla en la colonia Francisco Villa.

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De acuerdo con el fiscal, la localización se dio tras la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales y la activación de los protocolos correspondientes. Fue mediante una llamada al sistema C4 que un ciudadano reportó haber visto a la adolescente cerca de un domicilio en ese sector, lo que permitió a las autoridades movilizarse de inmediato.

“Los elementos arribaron al lugar, ubicaron a la menor, la aseguraron y la pusieron a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde se realizó la canalización correspondiente con su abuelo”, detalló.

Herrera subrayó que esta es la tercera ocasión en que la joven se ausenta de su domicilio por decisión propia, descartando que haya sido víctima de algún delito.

En ese sentido, destacó que la mayoría de los reportes de desaparición de menores en la entidad no están relacionados con privación ilegal de la libertad.

“Afortunadamente no tenemos casos recientes de secuestro o desaparición forzada en menores; alrededor del 95 por ciento de los reportes corresponden a ausencias voluntarias”, precisó.

La menor había sido vista por última vez el pasado 17 de abril en la zona centro de Monclova, luego de salir de su vivienda con rumbo a una tienda cercana, lo que generó preocupación entre sus familiares y derivó en la activación de la ficha de búsqueda al día siguiente.

Tras su localización, las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia a mantener comunicación constante con sus hijos, así como a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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