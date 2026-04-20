Localizan sana y salva a menor en Monclova; se ausentó por voluntad propia

El funcionario explicó que la menor ya se encuentra bajo resguardo institucional y en proceso de reintegración con su familia, luego de que elementos de Seguridad Pública del Estado lograran ubicarla en la colonia Francisco Villa.

MONCLOVA, COAH.- Grecia Sinaí Morua García, adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en días recientes, fue localizada sana y salva por autoridades estatales, confirmó José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila .

De acuerdo con el fiscal, la localización se dio tras la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales y la activación de los protocolos correspondientes. Fue mediante una llamada al sistema C4 que un ciudadano reportó haber visto a la adolescente cerca de un domicilio en ese sector, lo que permitió a las autoridades movilizarse de inmediato.

“Los elementos arribaron al lugar, ubicaron a la menor, la aseguraron y la pusieron a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde se realizó la canalización correspondiente con su abuelo”, detalló.

Herrera subrayó que esta es la tercera ocasión en que la joven se ausenta de su domicilio por decisión propia, descartando que haya sido víctima de algún delito.

En ese sentido, destacó que la mayoría de los reportes de desaparición de menores en la entidad no están relacionados con privación ilegal de la libertad.

“Afortunadamente no tenemos casos recientes de secuestro o desaparición forzada en menores; alrededor del 95 por ciento de los reportes corresponden a ausencias voluntarias”, precisó.

La menor había sido vista por última vez el pasado 17 de abril en la zona centro de Monclova, luego de salir de su vivienda con rumbo a una tienda cercana, lo que generó preocupación entre sus familiares y derivó en la activación de la ficha de búsqueda al día siguiente.

Tras su localización, las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia a mantener comunicación constante con sus hijos, así como a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.