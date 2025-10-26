‘Coahuila se consolida como el estado más seguro del país’
Ante los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la entidad se posiciona con tres de las 16 ciudades más seguras, destaca la administración local
Coahuila se consolidó como el estado más seguro de México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consideró el Gobierno del Estado.
A través de un comunicado se destaca que Saltillo nuevamente aparece como la capital más segura del país, Piedras Negras es la frontera con mayor percepción de seguridad, y Torreón está entre las 16 ciudades más seguras del territorio nacional.
“¡En Coahuila tenemos de las ciudades más seguras de México! De acuerdo con la ENSU, Saltillo es la capital más segura del país, Piedras Negras la frontera más segura de México y Torreón la más segura de La Laguna; todas dentro del top 16 nacional, haciendo de nuestro estado el segundo más seguro de México. Con voluntad, coordinación y estrategia seguimos fortaleciendo la paz y la tranquilidad que se vive en Coahuila”, expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al dar a conocer los resultados.
SALTILLO Y PN, EN EL TOP
El informe del INEGI coloca a Piedras Negras como la segunda ciudad más segura de México y a Saltillo en el séptimo lugar nacional en percepción de seguridad.
Por su parte, Torreón, que en el levantamiento anterior ocupaba la posición 21, ascendió al lugar 16 gracias a los cambios implementados en materia de seguridad y la cercanía con la ciudadanía.
De esta forma, las tres principales ciudades de Coahuila se mantienen dentro del grupo con mejores índices de percepción positiva en el país, lo que refleja, según el gobierno estatal, la efectividad del modelo de coordinación entre autoridades y sociedad civil.
ESTRATEGIA CON ENFOQUE CIUDADANO
El modelo de seguridad de Coahuila mantiene como eje central la participación ciudadana, considerada un factor clave para los resultados alcanzados.
En septiembre pasado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI también ubicó a Coahuila como el segundo estado más seguro del país, marcando la primera vez que la entidad alcanza dicha posición.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en septiembre 2025, 63.0% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:
De acuerdo con el estudio, 62.4 por ciento de los coahuilenses se sienten seguros en su entorno cotidiano, cifra que contrasta con los índices nacionales de inseguridad.
COORDINACIÓN Y EQUIPAMIENTO HISTÓRICO
El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró su compromiso de mantener a Coahuila como una entidad “segura y blindada”, mediante una estrecha coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, las fiscalías, la policía estatal y los municipios, además del trabajo conjunto con los tres poderes del estado.
Asimismo, destacó que se ha destinado una inversión histórica en equipamiento y fortalecimiento operativo, que incluye la adquisición de patrullas y vehículos tácticos, la construcción y rehabilitación de cuarteles, la instalación de arcos de seguridad y sistemas de videointeligencia.
SE RECONOCE AL EJÉRCITO Y CORPORACIONES LOCALES
En la misma ENVIPE, tres ciudades de Coahuila se ubicaron entre las que mejor califican el desempeño del Ejército Mexicano: Piedras Negras (1° lugar), Saltillo (2°) y Torreón (7°).
Además, el informe resalta que Piedras Negras y Saltillo se encuentran entre las urbes donde la Policía Estatal y las policías municipales registran los niveles más altos de confianza ciudadana en todo el país.
Jiménez Salinas felicitó a las y los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, a quienes reconoció por su labor conjunta con la sociedad civil.
“Gracias a la prevención, la proximidad, la inteligencia y la fuerza, en Coahuila seguimos siendo ejemplo nacional de seguridad y estabilidad”, subrayó el mandatario.