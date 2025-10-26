‘Coahuila se consolida como el estado más seguro del país’

Coahuila se consolidó como el estado más seguro de México, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consideró el Gobierno del Estado.

A través de un comunicado se destaca que Saltillo nuevamente aparece como la capital más segura del país, Piedras Negras es la frontera con mayor percepción de seguridad, y Torreón está entre las 16 ciudades más seguras del territorio nacional.

“¡En Coahuila tenemos de las ciudades más seguras de México! De acuerdo con la ENSU, Saltillo es la capital más segura del país, Piedras Negras la frontera más segura de México y Torreón la más segura de La Laguna; todas dentro del top 16 nacional, haciendo de nuestro estado el segundo más seguro de México. Con voluntad, coordinación y estrategia seguimos fortaleciendo la paz y la tranquilidad que se vive en Coahuila”, expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al dar a conocer los resultados.

SALTILLO Y PN, EN EL TOP

El informe del INEGI coloca a Piedras Negras como la segunda ciudad más segura de México y a Saltillo en el séptimo lugar nacional en percepción de seguridad.