Coahuila se consolida en segundo lugar nacional de empleo tras la firma del Pacto Laboral

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    Coahuila se consolida en segundo lugar nacional de empleo tras la firma del Pacto Laboral
    El mandatario estatal atribuyó el crecimiento en el empleo al fortalecimiento del Pacto Coahuila, estrategia que ha permitido mantener condiciones de estabilidad laboral y atracción de inversiones en la entidad. ARCHIVO

El gobierno estatal destacó la implementación de esquemas de blindaje económico y diálogo con sectores productivos para mantener la estabilidad y confianza en la inversión

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que Coahuila se posicionó formalmente como el segundo estado con mayor dinamismo en la generación de empleos en todo el país durante el mes de mayo, impulsado fuertemente por la certidumbre del Pacto Coahuila.

“Tengo el dato de que en el mes de mayo Coahuila fue el segundo estado que más generó empleos en todo el país. Ese es el dato del IMSS, el segundo lugar nacional en generación de nuevos empleos, una cifra importante frente a la grilla”, apuntó el mandatario.

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ALIANZA ESTRATÉGICA CON ESTADOS UNIDOS

Ante la volatilidad en los mercados internacionales y las fricciones binacionales, Jiménez Salinas expuso que se han diseñado esquemas locales de blindaje económico, manteniendo un diálogo directo con representantes diplomáticos clave del gobierno norteamericano.

“Es un pacto importante donde cerramos filas en torno a los empleos en Coahuila, todos los sectores que impactamos. Están los organismos de la sociedad civil, está el sector empresarial, están también los sindicatos y están los trabajadores”, manifestó.

“Buscamos ser el mejor lugar para invertir dentro de México. Por eso la reunión con el embajador de Estados Unidos en México, para platicarle todas las bondades que ofrece Coahuila en la parte económica, estabilidad laboral, estado de derecho y seguridad”, detalló.

CERO TOLERANCIA A GRUPOS DESESTABILIZADORES

En el marco de la preservación del estado de derecho laboral, el mandatario fue enfático en señalar que la administración estatal mantendrá una postura severa contra cualquier agente externo que pretenda vulnerar las fuentes de empleo locales.

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“Aquí les cerramos la puerta, como lo dije el otro día: cero tolerancia a los malandrines, a los buchones, a los que andan en malos pasos desde cualquier trinchera, porque hemos visto cómo desde algunos sindicatos ha habido gente mala que ha querido afectar”, advirtió.

“Siempre trabajamos con sindicatos responsables, sindicatos que tienen orígenes aquí en nuestro estado, que son liderados por gente de arraigo, de trayectoria y con un liderazgo de muchos años, pues eso también da certeza y tiene que ver con el Pacto Coahuila”, asestó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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