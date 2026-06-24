Coahuila se consolida en segundo lugar nacional de empleo tras la firma del Pacto Laboral

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que Coahuila se posicionó formalmente como el segundo estado con mayor dinamismo en la generación de empleos en todo el país durante el mes de mayo, impulsado fuertemente por la certidumbre del Pacto Coahuila. “Tengo el dato de que en el mes de mayo Coahuila fue el segundo estado que más generó empleos en todo el país. Ese es el dato del IMSS, el segundo lugar nacional en generación de nuevos empleos, una cifra importante frente a la grilla”, apuntó el mandatario.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON ESTADOS UNIDOS Ante la volatilidad en los mercados internacionales y las fricciones binacionales, Jiménez Salinas expuso que se han diseñado esquemas locales de blindaje económico, manteniendo un diálogo directo con representantes diplomáticos clave del gobierno norteamericano. “Es un pacto importante donde cerramos filas en torno a los empleos en Coahuila, todos los sectores que impactamos. Están los organismos de la sociedad civil, está el sector empresarial, están también los sindicatos y están los trabajadores”, manifestó. “Buscamos ser el mejor lugar para invertir dentro de México. Por eso la reunión con el embajador de Estados Unidos en México, para platicarle todas las bondades que ofrece Coahuila en la parte económica, estabilidad laboral, estado de derecho y seguridad”, detalló. CERO TOLERANCIA A GRUPOS DESESTABILIZADORES En el marco de la preservación del estado de derecho laboral, el mandatario fue enfático en señalar que la administración estatal mantendrá una postura severa contra cualquier agente externo que pretenda vulnerar las fuentes de empleo locales.

“Aquí les cerramos la puerta, como lo dije el otro día: cero tolerancia a los malandrines, a los buchones, a los que andan en malos pasos desde cualquier trinchera, porque hemos visto cómo desde algunos sindicatos ha habido gente mala que ha querido afectar”, advirtió. “Siempre trabajamos con sindicatos responsables, sindicatos que tienen orígenes aquí en nuestro estado, que son liderados por gente de arraigo, de trayectoria y con un liderazgo de muchos años, pues eso también da certeza y tiene que ver con el Pacto Coahuila”, asestó.

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