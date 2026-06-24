Miguel Riquelme es la mejor propuesta para la alcaldía interina de Torreón: Manolo Jiménez

“El tema de seguridad en Torreón es justamente el senador Miguel Riquelme. Además, conoce a la perfección el municipio, el quehacer del gobierno municipal y tiene una buena relación en los sectores populares, en las colonias, en los barrios y en los ejidos con nuestra gente”, afirmó contundente el mandatario estatal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó al senador Miguel Ángel Riquelme Solís como el perfil idóneo para asumir la alcaldía interina de Torreón , tras el sensible fallecimiento de Román Alberto Cepeda, garantizando la continuidad en el combate a la delincuencia organizada en la Región Laguna.

ALIANZA COORDINADA POR LA LAGUNA

Jiménez Salinas recordó la sólida relación de trabajo conjunto que mantiene con el legislador priista desde hace varios años, argumentando que la fórmula de coordinación interestatal se mantendrá intacta bajo un esquema de responsabilidades compartidas e institucionales.

“Hemos venido platicando y la verdad es que hay amistad. Hay afinidad. Hemos trabajado en equipo, nada más que ahora va a ser a la inversa; él era gobernador y a mí, como alcalde de Saltillo, me tocaba ver los temas de seguridad y atender la región sureste”, rememoró.

“Ahora yo como gobernador y él como propuesta a presidente municipal de Torreón vamos a traer la misma dinámica. En aquel entonces hicimos grandes cosas por Saltillo en conjunto y ahora vamos a seguir haciendo grandes cosas por Torreón”, agregó.

REESTRUCTURACIÓN Y ENROQUES EN CAMINO

Paralelamente, el jefe del Ejecutivo estatal anunció que el programa social “Mejora Coahuila” iniciará una reestructuración interna ante la salida de su titular, Gabriel Elizondo, quien asumirá formalmente su posición legislativa en la Cámara Alta en el corto plazo.

“Llega o va a llegar al Senado y desde ahí nos puede seguir apoyando en algunas tareas conjuntas. Vamos a seguir fortaleciendo; yo voy a estar muy al pendiente de Mejora Coahuila, tenemos un equipo muy sólido de coordinadores dentro del programa”, explicó.

Finalmente, anticipó cambios profundos dentro del gabinete para robustecer el aparato público. “Vamos a tener un esquema que nos permita seguir trabajando. Es momento para pensar en esta planeación que haremos a finales de junio y principios de julio para arrancar con todo en agosto”, concluyó.