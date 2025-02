Coahuila: Se le van a la yugular a Ricardo Mejía por elogiar el trabajo del diputado Tony Flores

Usuarios de redes sociales arremetieron contra el dirigente en Coahuila del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, luego que este celebrara el desempeño del diputado local adscrito a dicha organización, “Tony” Flores Guerra.

Las críticas se centraron en una nota de VANGUARDIA, publicada bajo el encabezado: “A punta de copy paste, Tony Flores es el legislador más ‘productivo’ de Coahuila”.

La primera reacción fue de la cibernauta Acacia Estrada: “Y qué, si de todos modos el huev... se ausenta de las votaciones cruciales del congreso”.

“Qué jodido está el Congreso (del Estado) para que el mayor número de iniciativas sea 13 en el tiempo que tienen de trabajo hasta la fecha, bola de huev..., no les pagamos para que se hagan pend...”, agregó.

Apareciendo como segundo usuario, en contrapartida, Mejía Berdeja, escribió: “Toni Flores ha realizado un gran trabajo, se nota la mala leche de Vanguardia, siempre criticando a la oposición y servil al gobierno priista y sus representantes”.

En seguida, Roberto Villarreal le espetó: “Qué vergüenza que apoye el plagio”. A esto, Paul Rider agregó: “¿Ya ve cómo lo diputado no le quita lo tarugo, licenciado? ¿Acaso leyó la nota? Es más, ¿de perdido (leyó) el encabezado?”.

“Exacto, jajaja, ¡ya no me ayudes, compadre!”, diría luego Claudia Salazar Martínez, apoyada por Ángel Gabriel Flores Sánchez. La usuaria observó: “Se nota que no leyó la nota. Nooo, si aquí se trata de aplaudir, aunque sea a lo tarugo”.

Por su parte, Pedro Vaquera se dirigió a Ricardo Mejía, advirtiéndole: “Ahí síguele, apoyando a sangre pesada; sigue con él y tendrás puras derrotas políticas”, para enseguida exteriorizar: “Par de tranzas (sic) el Ricardo y Ratony Flores”.

Andrea Rodríguez preguntó al dirigente petista: “¿Todavía anda en la grilla, oiga?”, en tanto, Daniel Contreras lo regañó: “Cálmese, viejo transa”.

A estas opiniones siguieron los comentarios de por lo menos 45 usuarios que, en medio de otras críticas, defendieron los resultados del trabajo de Antonio Flores Guerra. En este sentido, destacaron dos mensajes:

Uno de ellos fue el de Claudia Vela: “Enhorabuena, es el único que siempre defiende las iniciativas en el Congreso para hacer ver las cosas como son, y el único que levanta la voz para que estén las cosas bien para el pueblo y no contra las malas decisiones”.