Saltillo refuerza prevención y vigilancia contra el gusano barrenador en zonas rurales
Las acciones incluyen jornadas de vacunación, revisión periódica del ganado y orientación a productores para detectar heridas y reportar posibles casos
El Municipio de Saltillo y el Gobierno de Coahuila reforzaron las acciones preventivas de sanidad animal mediante jornadas de vacunación y una campaña de vigilancia contra el gusano barrenador del ganado.
La estrategia está dirigida a productores de los ejidos de Saltillo y busca reducir riesgos sanitarios, evitar la propagación de enfermedades y disminuir posibles pérdidas económicas en el sector pecuario.
Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, informó que las brigadas acercarán servicios de vacunación a las comunidades rurales, aunque no detalló las fechas, sedes ni el tipo de biológicos que serán aplicados.
La campaña también contempla informar a los ganaderos sobre la identificación de heridas o lesiones que puedan favorecer la presencia del gusano barrenador.
Entre las recomendaciones se encuentra revisar periódicamente a los animales, limpiar y atender de inmediato cualquier lesión y mantener condiciones adecuadas de higiene.
Los productores deberán reportar oportunamente cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias para que se realice la valoración correspondiente y se determine el procedimiento de atención.
Fuentes Aguirre señaló que la prevención y vacunación permiten proteger la salud del ganado y reducir afectaciones en la producción de las familias que dependen de esta actividad.
Las autoridades de Salud indicaron que las acciones se mantendrán en coordinación con productores rurales.