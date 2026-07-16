Saltillo refuerza prevención y vigilancia contra el gusano barrenador en zonas rurales

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    Saltillo refuerza prevención y vigilancia contra el gusano barrenador en zonas rurales
    Saltillo y el Gobierno de Coahuila realizarán jornadas de vacunación y acciones preventivas en comunidades rurales del municipio. CORTESÍA

Las acciones incluyen jornadas de vacunación, revisión periódica del ganado y orientación a productores para detectar heridas y reportar posibles casos

El Municipio de Saltillo y el Gobierno de Coahuila reforzaron las acciones preventivas de sanidad animal mediante jornadas de vacunación y una campaña de vigilancia contra el gusano barrenador del ganado.

La estrategia está dirigida a productores de los ejidos de Saltillo y busca reducir riesgos sanitarios, evitar la propagación de enfermedades y disminuir posibles pérdidas económicas en el sector pecuario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-intensifica-prevencion-y-vigilancia-contra-el-gusano-barrenador-secretaria-de-salud-NI22199499

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, informó que las brigadas acercarán servicios de vacunación a las comunidades rurales, aunque no detalló las fechas, sedes ni el tipo de biológicos que serán aplicados.

La campaña también contempla informar a los ganaderos sobre la identificación de heridas o lesiones que puedan favorecer la presencia del gusano barrenador.

Entre las recomendaciones se encuentra revisar periódicamente a los animales, limpiar y atender de inmediato cualquier lesión y mantener condiciones adecuadas de higiene.

Los productores deberán reportar oportunamente cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias para que se realice la valoración correspondiente y se determine el procedimiento de atención.

Fuentes Aguirre señaló que la prevención y vacunación permiten proteger la salud del ganado y reducir afectaciones en la producción de las familias que dependen de esta actividad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analiza-mexico-producir-nueva-mosca-contra-el-gusano-barrenador-IF22141584

Las autoridades de Salud indicaron que las acciones se mantendrán en coordinación con productores rurales.

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