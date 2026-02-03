Coahuila se mantiene entre los estados con mayor crecimiento de Inversión Extranjera Directa

Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, en un contexto nacional donde el capital foráneo continúa concentrándose en un número reducido de estados. Al cierre del tercer trimestre de 2025, México acumuló 40 mil 905.6 millones de dólares en IED, lo que representó un crecimiento de 14.46% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, la Ciudad de México encabezó la captación al concentrar 55% del total nacional, equivalente a 22 mil 812 millones de dólares. Le siguieron Nuevo León, el Estado de México, Baja California y Coahuila, entidades que, junto con la capital del país, mantienen una posición dominante en la atracción de inversión extranjera.

Sin embargo, los registros oficiales revelan que el crecimiento de la IED no fue generalizado. Sólo ocho estados reportaron incrementos: Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Baja California Sur. Para la analista Dafne Viramontes, este comportamiento confirma que “los incrementos se presentan en unas pocas entidades federativas que siguen siendo prácticamente las mismas de siempre”.

La especialista explicó que este patrón no es nuevo y se arrastra desde antes de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), e incluso desde los acuerdos previos al TLCAN. La cercanía con la frontera norte y el modelo de maquila orientado a la exportación continúan siendo factores determinantes para la llegada de capital extranjero, lo que mantiene el peso económico de estas regiones.

A juicio de los analistas, la falta de diversificación de la IED hacia otras zonas del país evidencia la ausencia de una estrategia integral de atracción de inversiones. Se asumió que la firma de tratados comerciales sería suficiente para detonar desarrollo económico y tecnológico en todo el territorio, pero los resultados muestran que los beneficios siguen concentrados en las mismas entidades, mientras amplias regiones permanecen al margen de esta dinámica.

(Con información de El Economista)