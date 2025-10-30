Coahuila se suma al plan nacional para expandir la educación media superior

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Coahuila se suma al plan nacional para expandir la educación media superior
    La entidad se suma a la reconversión de secundarias para ofrecer bachillerato vespertino.

La SEP transformará 35 escuelas en planteles de bachillerato para acercar educación a jóvenes

Coahuila se ubica como una de las entidades pioneras en la implementación de la estrategia de reconversión de espacios educativos, una acción clave dentro del plan nacional para expandir la cobertura de la Educación Media Superior.

Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que, como parte de este esfuerzo, ya iniciaron las obras de transformación en secundarias de Coahuila para que ofrezcan servicios de bachillerato en el turno vespertino. Este enfoque busca acercar la oferta educativa a las comunidades y garantizar que los jóvenes del estado puedan estudiar “cerca de la casa”.

La participación de Coahuila se enmarca en un plan de inversión y fortalecimiento histórico por parte del Gobierno de México. Con un monto que supera los $2,500 millones de pesos, el objetivo es garantizar al menos 37,500 nuevos lugares para estudiantes en 2025 y alcanzar una cobertura nacional del 85% para el año 2030, a través de la construcción de nuevos planteles, la ampliación de la infraestructura existente y, fundamentalmente, la reconversión de espacios.

En el eje de reconversión se transformarán 35 escuelas secundarias en planteles de bachillerato. De estas, 23 ya han iniciado trabajos en diversas entidades, incluyendo a Coahuila, junto a Yucatán, Baja California, Durango, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Esta medida, que aprovecha la infraestructura ya existente, generará 10,500 espacios adicionales a nivel nacional sin la necesidad de construir nuevos edificios, optimizando recursos y tiempos.

El plan nacional contempla la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato tecnológico y la ampliación de 33 planteles ya existentes, beneficiando a miles de jóvenes.

Estas acciones son parte de la creación del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, que busca descentralizar la oferta educativa y llevarla a zonas con alta demanda, asegurando la equidad en el acceso.

Elena Vega

