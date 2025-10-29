Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita

El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses a participar en la inauguración del altar monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos”, que se instalará en las escalinatas de Santa Anita como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 30 de octubre a las 20:00 horas, en coordinación con la Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y los vecinos del barrio.

Según informó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, el altar permanecerá exhibido en horario continuo del 30 de octubre al 2 de noviembre, para que todos los interesados puedan visitarlo y rendir homenaje a sus seres queridos.

El festival contará con diversas actividades culturales y gastronómicas. Este mismo jueves 30 de octubre dará inicio el “Pabellón de Cocineras Tradicionales. Jesús Salas Cortés”, ubicado en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña, con horario de 18:00 a 23:00 horas. En este espacio, la ciudadanía podrá degustar platillos típicos de la temporada, manteniéndose activo hasta el 2 de noviembre.

Como parte de la cartelera artística, a las 17:00 horas, los saltillenses podrán disfrutar en el Parque Mirador Saltillo del evento de música y arte “Origen y Tradición, la fiesta de los muertos”, organizado en coordinación con la Universidad CNCI.