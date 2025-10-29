Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita
    La inauguración será el 30 de octubre a las 20:00 horas, organizada en coordinación con Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y vecinos del barrio. FOTO: CORTESÍA

El altar estará exhibido de manera continua del 30 de octubre al 2 de noviembre para que la ciudadanía pueda visitarlo.

El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses a participar en la inauguración del altar monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos”, que se instalará en las escalinatas de Santa Anita como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 30 de octubre a las 20:00 horas, en coordinación con la Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y los vecinos del barrio.

Según informó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, el altar permanecerá exhibido en horario continuo del 30 de octubre al 2 de noviembre, para que todos los interesados puedan visitarlo y rendir homenaje a sus seres queridos.

El festival contará con diversas actividades culturales y gastronómicas. Este mismo jueves 30 de octubre dará inicio el “Pabellón de Cocineras Tradicionales. Jesús Salas Cortés”, ubicado en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña, con horario de 18:00 a 23:00 horas. En este espacio, la ciudadanía podrá degustar platillos típicos de la temporada, manteniéndose activo hasta el 2 de noviembre.

Como parte de la cartelera artística, a las 17:00 horas, los saltillenses podrán disfrutar en el Parque Mirador Saltillo del evento de música y arte “Origen y Tradición, la fiesta de los muertos”, organizado en coordinación con la Universidad CNCI.

$!El Festival Ánimas del Desierto 2025 combina tradición, gastronomía, arte y cultura, ofreciendo a la ciudadanía una experiencia integral para celebrar a los seres queridos y fomentar la participación comunitaria.
El Festival Ánimas del Desierto 2025 combina tradición, gastronomía, arte y cultura, ofreciendo a la ciudadanía una experiencia integral para celebrar a los seres queridos y fomentar la participación comunitaria. FOTO: CORTESÍA

Más tarde, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, Eduardo Hernández presentará la conferencia “Noches de miedo”, mientras que a las 20:30 horas se proyectará “Los niños del maíz” en el Parque Hundido, dentro del Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios, coordinado por Arteaga Grindhouse y José Luis Elizalde.

Además, ese mismo jueves comenzarán los recorridos nocturnos por los recintos culturales del Instituto Municipal de Cultura, bajo la modalidad “Museos con historia y misterio”, que se realizará en Casa Purcell a las 20:00 horas.

Paralelamente, continuará vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por RUMA Arte y Comunidad, con intervenciones artísticas en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala, reforzando la oferta cultural del municipio durante estas festividades.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

