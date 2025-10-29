Alcalde de Saltillo invita a la inauguración del altar monumental en Santa Anita
El altar estará exhibido de manera continua del 30 de octubre al 2 de noviembre para que la ciudadanía pueda visitarlo.
El alcalde Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses a participar en la inauguración del altar monumental “Homenaje a nuestros fieles difuntos”, que se instalará en las escalinatas de Santa Anita como parte del Festival Ánimas del Desierto 2025.
La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 30 de octubre a las 20:00 horas, en coordinación con la Universidad Carolina, Distrito Carolina, Misiones Culturales y los vecinos del barrio.
Según informó Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, el altar permanecerá exhibido en horario continuo del 30 de octubre al 2 de noviembre, para que todos los interesados puedan visitarlo y rendir homenaje a sus seres queridos.
El festival contará con diversas actividades culturales y gastronómicas. Este mismo jueves 30 de octubre dará inicio el “Pabellón de Cocineras Tradicionales. Jesús Salas Cortés”, ubicado en la calle Escobedo, entre Javier Mina y Manuel Acuña, con horario de 18:00 a 23:00 horas. En este espacio, la ciudadanía podrá degustar platillos típicos de la temporada, manteniéndose activo hasta el 2 de noviembre.
Como parte de la cartelera artística, a las 17:00 horas, los saltillenses podrán disfrutar en el Parque Mirador Saltillo del evento de música y arte “Origen y Tradición, la fiesta de los muertos”, organizado en coordinación con la Universidad CNCI.
Más tarde, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, Eduardo Hernández presentará la conferencia “Noches de miedo”, mientras que a las 20:30 horas se proyectará “Los niños del maíz” en el Parque Hundido, dentro del Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios, coordinado por Arteaga Grindhouse y José Luis Elizalde.
Además, ese mismo jueves comenzarán los recorridos nocturnos por los recintos culturales del Instituto Municipal de Cultura, bajo la modalidad “Museos con historia y misterio”, que se realizará en Casa Purcell a las 20:00 horas.
Paralelamente, continuará vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por RUMA Arte y Comunidad, con intervenciones artísticas en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala, reforzando la oferta cultural del municipio durante estas festividades.