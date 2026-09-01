Coahuila: será la UAdeC sede de la 35 Cátedra INEGI

Durante una rueda de prensa, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; la coordinadora del INEGI en Coahuila, Saraí Arroyo Alonso, y la subcoordinadora de Vinculación, Ángela Molina Arriaga, dieron a conocer los detalles de esta actividad académica, cuya entrada será gratuita.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizará del 7 al 11 de septiembre la 35 Cátedra INEGI, con sede en la Sala de Seminarios “Emilio J. Tamalás”, de la Unidad Camporredondo.

Las organizadoras señalaron que la Cátedra INEGI se desarrolla en distintas instituciones del país y que, en esta ocasión, la Universidad Autónoma de Coahuila será sede, con un programa integrado por conferencias y talleres impartidos con la participación de académicos y personal especializado del organismo.

El propósito es fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, investigaciones y reflexiones en torno al uso de información estadística y geográfica, así como sus aplicaciones en la investigación científica, el desarrollo de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas.

La inauguración se llevará a cabo el 7 de septiembre a las 9:30 horas, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y autoridades estatales y nacionales del INEGI. Las conferencias serán transmitidas en vivo los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 horas, mientras que los talleres se desarrollarán de manera virtual.

Aunque la invitación es abierta, se contará con participación directa de las facultades de Medicina, Psicología, Ingeniería, Arquitectura y Economía. El programa está dirigido principalmente a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales relacionados con el análisis de datos.

PROGRAMA ACADÉMICO

Después de la inauguración, el 7 de septiembre se impartirá la conferencia “Encuesta Nacional sobre la Salud y Envejecimiento en México”, a cargo de Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares, con comentarios de Mario Alberto Valdés Dávila, de la Facultad de Medicina, y José González Tovar, de la Facultad de Psicología.

El 8 de septiembre a las 10:00 horas se realizará el taller “Elaboración de tabulados estadísticos de los datos del INEGI-ENBIARE”, impartido por Ricardo Martínez Novelo, director de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares.

Para el 9 de septiembre está programada la conferencia “Imágenes del territorio”, a cargo de Lilia Lizbeth Bastida Ortiz, subdirectora de Percepción Remota Satelital, con comentarios de Josué Gómez Casas, de la Facultad de Ingeniería, y Areli Magdiel López Montelongo, de la Facultad de Arquitectura.

El 10 de septiembre se desarrollará el taller “Elaboración de mapas temáticos sociodemográficos”, impartido por Julio César Gómez Rivera, jefe de Departamento de Medios Impresos.