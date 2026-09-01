Coahuila: será la UAdeC sede de la 35 Cátedra INEGI

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: será la UAdeC sede de la 35 Cátedra INEGI
    En conferencia de prensa informaron que el programa estará dirigido a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales. CORTESÍA

El evento será organizado por la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, en conjunto con el INEGI

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizará del 7 al 11 de septiembre la 35 Cátedra INEGI, con sede en la Sala de Seminarios “Emilio J. Tamalás”, de la Unidad Camporredondo.

Durante una rueda de prensa, la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; la coordinadora del INEGI en Coahuila, Saraí Arroyo Alonso, y la subcoordinadora de Vinculación, Ángela Molina Arriaga, dieron a conocer los detalles de esta actividad académica, cuya entrada será gratuita.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-convoca-a-rescatar-recetas-tradicionales-de-familias-coahuilenses-HA23106023

Las organizadoras señalaron que la Cátedra INEGI se desarrolla en distintas instituciones del país y que, en esta ocasión, la Universidad Autónoma de Coahuila será sede, con un programa integrado por conferencias y talleres impartidos con la participación de académicos y personal especializado del organismo.

El propósito es fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias, investigaciones y reflexiones en torno al uso de información estadística y geográfica, así como sus aplicaciones en la investigación científica, el desarrollo de políticas públicas y la toma de decisiones estratégicas.

La inauguración se llevará a cabo el 7 de septiembre a las 9:30 horas, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y autoridades estatales y nacionales del INEGI. Las conferencias serán transmitidas en vivo los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00 horas, mientras que los talleres se desarrollarán de manera virtual.

Aunque la invitación es abierta, se contará con participación directa de las facultades de Medicina, Psicología, Ingeniería, Arquitectura y Economía. El programa está dirigido principalmente a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales relacionados con el análisis de datos.

PROGRAMA ACADÉMICO

Después de la inauguración, el 7 de septiembre se impartirá la conferencia “Encuesta Nacional sobre la Salud y Envejecimiento en México”, a cargo de Norma Luz Navarro Sandoval, directora de Diseño Conceptual de Encuestas Especiales en Hogares, con comentarios de Mario Alberto Valdés Dávila, de la Facultad de Medicina, y José González Tovar, de la Facultad de Psicología.

El 8 de septiembre a las 10:00 horas se realizará el taller “Elaboración de tabulados estadísticos de los datos del INEGI-ENBIARE”, impartido por Ricardo Martínez Novelo, director de Generación de Resultados de Encuestas Especiales en Hogares.

Para el 9 de septiembre está programada la conferencia “Imágenes del territorio”, a cargo de Lilia Lizbeth Bastida Ortiz, subdirectora de Percepción Remota Satelital, con comentarios de Josué Gómez Casas, de la Facultad de Ingeniería, y Areli Magdiel López Montelongo, de la Facultad de Arquitectura.

El 10 de septiembre se desarrollará el taller “Elaboración de mapas temáticos sociodemográficos”, impartido por Julio César Gómez Rivera, jefe de Departamento de Medios Impresos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-abre-club-de-libro-en-la-infoteca-campus-arteaga-OH23178732

Las actividades concluirán el 11 de septiembre con la conferencia “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares”, a cargo de Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas, con comentarios de Jesús Ángel Padilla Gámez, de la Facultad de Medicina, y Hada Sáenz, de la Facultad de Economía.

Debido a que los talleres serán virtuales, quienes deseen participar deberán solicitar el acceso a la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, a través de los teléfonos 844 410 1441, 844 410 1543 y 844 481 6557, o mediante el correo CGVIP@uadec.edu.mx.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otro remedio

Otro remedio
true

Urge evaluar trabajo legislativo de diputados locales en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Alfonso Cepeda en BMW prestado y con placas ocultas? La insultante defensa del líder magisterial
La nube de polvo provocada por el derrumbe generó preocupación entre habitantes de la Región Carbonífera.

Captan impresionante derrumbe en tajo de Nueva Rosita, Coahuila; piden evitar acercarse a la zona
El trámite de las licencias de conducir siguen sin tener filtros en materia de conocimiento práctico ni médico.

Coahuila: Además del examen práctico, falta un filtro médico para licencias de conducir
Las finales de Putt y Approach forman parte del programa de actividades del torneo.

Torneo Anual de Golf del Club Campestre de Saltillo 2026: fechas y calendario
La situación se volvió especialmente tensa cuando la mujer comenzó a amenazar a los oficiales y se negó repetidamente a obedecer sus órdenes.

Impacta video en el que una mujer que atacó a dos personas es ‘neutralizada’ por policías en Times Square en Nueva York
Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta en áreas relacionadas con la selección de negocios y la resolución de conflictos de la institución financiera.

Víctima apuñalada en Times Square era vicepresidenta de Bank of America