$!UAdeC convoca a rescatar recetas tradicionales de familias coahuilenses

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo y manual de las Unidades Sureste, Laguna y Norte, quienes podrán presentar una receta obtenida mediante una entrevista a un familiar de hasta tercer grado de consanguinidad.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural (DPC), lanzó la convocatoria para participar en el “Tercer Concurso Universitario de Rescate de Patrimonio Inmaterial: ¿Donde comen, comen...?”, iniciativa que busca recuperar y preservar recetas tradicionales de las familias coahuilenses.

Cada propuesta deberá incluir el nombre de la receta, el parentesco y nombre del familiar entrevistado, además del nombre completo del participante, matrícula o número de expediente, escuela, facultad o dependencia de adscripción, teléfono de contacto y correo institucional.

También será necesario incorporar al menos cuatro fotografías tomadas durante el proceso de entrevista.

RECETAS CON HISTORIA Y MEMORIA FAMILIAR

Los trabajos deberán enviarse en un documento de Word, con letra Arial de 12 puntos y espacio y medio. El contenido tendrá que incluir el nombre de la receta, los ingredientes con sus respectivas cantidades y detalles para identificarlos, así como el procedimiento de elaboración, tiempos y utensilios recomendados.

Como parte fundamental de la propuesta, los participantes deberán escribir una anécdota de entre 500 y mil palabras en la que expliquen el vínculo familiar con la receta, además del recuerdo, significado o importancia que tiene dentro de la historia de su familia.

La recepción de trabajos permanecerá abierta del 27 de agosto al 9 de octubre de 2026. Los resultados se publicarán el viernes 30 de octubre, mientras que la fecha, lugar y hora de las ceremonias de premiación se informarán junto con el anuncio de los ganadores.

Las recetas seleccionadas serán incorporadas a una publicación electrónica que se realizará durante 2026. Además, sus autores recibirán una tableta electrónica e-book reader y un kit de identidad universitaria.

Para determinar a los ganadores se tomarán en cuenta aspectos como presentación, claridad, anécdota, representatividad, calidad fotográfica, originalidad y tradición.