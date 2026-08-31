$!UAdeC abre Club de Libro en la Infoteca Campus Arteaga

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Infoteca Campus Arteaga, convocó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el Club de Libro Infoteca Arteaga, espacio creado para fomentar la lectura y el intercambio de ideas en torno a distintas obras literarias. El programa comenzará el 2 de septiembre de 2026 y tendrá sesiones cada miércoles a las 18:00 horas en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga, ubicada en carretera 57, kilómetro 13, Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila.

En esta primera etapa, los participantes abordarán la novela “El retrato de Rose Madder”, del escritor estadounidense Stephen King, publicada originalmente en 1995. La obra narra la historia de Rose Daniels y las consecuencias de la violencia doméstica que enfrenta por parte de su esposo, al tiempo que incorpora elementos fantásticos relacionados con la mitología griega. INVITAN A SUMARSE A LAS SESIONES La convocatoria está abierta al público y no requiere registro previo. Las personas interesadas podrán incorporarse directamente en la Infoteca Arteaga durante las sesiones del club.

Además de promover la lectura y la convivencia, la actividad representa una alternativa para que los estudiantes de la UAdeC complementen su formación integral mediante actividades culturales. En el caso de los universitarios, la participación permitirá acreditar 21 horas para cubrir un crédito extracurricular. ACTIVIDAD ABIERTA A LA COMUNIDAD La Infoteca Campus Arteaga puso a disposición de los interesados el teléfono (844) 411 14 01 para solicitar información adicional sobre el Club de Libro. También pueden consultar las actividades a través de la página de Facebook “Infoteca Arteaga UAdeC”.

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