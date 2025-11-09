Coahuila, sin avances legislativos en cuidados pese a impacto en mujeres: IMCO

    Coahuila, sin avances legislativos en cuidados pese a impacto en mujeres: IMCO
    Según la ENASIC 2022 del Inegi, nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral por razones de cuidado en México son mujeres, un reflejo de la carga no remunerada que enfrentan y que aún no tiene regulación legislativa en Coahuila. FOTO: CUARTOSCURO

Los Sistemas Estatales de Cuidados buscan reconocer, redistribuir y apoyar el trabajo de cuidados, una labor que recae mayoritariamente en mujeres y sigue sin regulación

Luego de que en agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera el cuidado como un derecho con tres dimensiones (cuidar, ser cuidado y autocuidado), destacó la necesidad de que los Estados legislen y promuevan políticas que eliminen estereotipos de género que perpetúan la desigualdad en el reparto de estas tareas. A pesar de ese llamado, en Coahuila no existe ningún avance legislativo al respecto.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a partir de datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del Inegi, nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral por razones de cuidado son mujeres.

Esta carga no remunerada, además de no estar reconocida ni protegida por la ley, limita el acceso de las mujeres a otros derechos como el trabajo, la educación o la seguridad social.

De acuerdo con el IMCO, Coahuila forma parte de las ocho entidades que no han presentado ninguna iniciativa para crear un sistema estatal de cuidados. A nivel nacional, más de 20 propuestas han sido ingresadas a los congresos locales durante el último año, pero solo dos se han convertido en leyes.

Los sistemas de cuidados son políticas públicas diseñadas para ofrecer servicios de apoyo como estancias infantiles, atención para personas mayores o redes de apoyo para cuidadoras; buscan redistribuir la carga del cuidado y garantizar que esta no recaiga únicamente en las mujeres.

En estados como Jalisco o la Ciudad de México, este derecho ya tiene reconocimiento constitucional. Incluso, en Jalisco, tras la aprobación de su ley en 2024, varios municipios han comenzado a implementar reglamentos locales.

En contraste, en Coahuila no se encontró registro de discusión legislativa sobre la creación de un sistema estatal o una ley de cuidados. Tampoco hay propuestas públicas en curso que busquen responder a esta necesidad desde el Congreso local o el Ejecutivo estatal.

