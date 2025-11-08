Coahuila: Debatirán especialistas internacionales en Torreón futuro de la vivienda

Coahuila será sede del Expo Clúster del Hábitat / ZEMCH 2025, un encuentro internacional que reunirá a especialistas de más de 40 países para debatir sobre el futuro de la vivienda, la planeación urbana y la sostenibilidad. El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana Torreón.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), el foro incluirá más de 40 conferencias y 30 talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales. El objetivo es compartir modelos y tecnologías que promuevan ciudades más eficientes, habitables y sostenibles.

El encuentro forma parte de la red ZEMCH (Zero Energy Mass Custom Home), una organización global integrada por académicos, investigadores y profesionales que promueven soluciones habitacionales de bajo consumo energético y diseño adaptable. Entre los ponentes invitados destaca el Dr. Masa Noguchi, director de ZEMCH, quien ofrecerá una conferencia magistral y un taller sobre vivienda de energía cero y urbanismo sostenible.

En paralelo, la Expo Clúster del Hábitat reunirá a arquitectos, urbanistas, estudiantes y proveedores del sector de la construcción y el diseño urbano. Este espacio busca fomentar el intercambio de ideas y la creación de proyectos que respondan a los retos del crecimiento urbano en la región.

El titular de la SEVOT, Ángel Mahatma Sánchez, señaló que el evento representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre gobierno, academia e industria. “En Coahuila el futuro de la vivienda no se mide solo en ladrillos, sino en la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Según la dependencia estatal, la participación de Coahuila en este foro internacional permitirá proyectar a la entidad como un referente en planeación urbana sostenible y vinculación académica, con un enfoque de desarrollo ordenado y visión de largo plazo.