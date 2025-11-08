Coahuila: Debatirán especialistas internacionales en Torreón futuro de la vivienda

Coahuila
/ 8 noviembre 2025
    Coahuila: Debatirán especialistas internacionales en Torreón futuro de la vivienda
    Arquitectos, urbanistas, estudiantes y proveedores de la construcción y diseño urbano acudirán al evento. FOTO: CORTESÍA

Del 11 al 13 de noviembre se llevará a cabo la Expo Clúster del Hábitat / ZEMCH 2025, con más de 40 conferencias

Coahuila será sede del Expo Clúster del Hábitat / ZEMCH 2025, un encuentro internacional que reunirá a especialistas de más de 40 países para debatir sobre el futuro de la vivienda, la planeación urbana y la sostenibilidad. El evento se realizará del 11 al 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana Torreón.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), el foro incluirá más de 40 conferencias y 30 talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales. El objetivo es compartir modelos y tecnologías que promuevan ciudades más eficientes, habitables y sostenibles.

TE PUEDE INTERESAR: Con conversatorio, promueven DIF Coahuila y PJ protección de las infancias

El encuentro forma parte de la red ZEMCH (Zero Energy Mass Custom Home), una organización global integrada por académicos, investigadores y profesionales que promueven soluciones habitacionales de bajo consumo energético y diseño adaptable. Entre los ponentes invitados destaca el Dr. Masa Noguchi, director de ZEMCH, quien ofrecerá una conferencia magistral y un taller sobre vivienda de energía cero y urbanismo sostenible.

En paralelo, la Expo Clúster del Hábitat reunirá a arquitectos, urbanistas, estudiantes y proveedores del sector de la construcción y el diseño urbano. Este espacio busca fomentar el intercambio de ideas y la creación de proyectos que respondan a los retos del crecimiento urbano en la región.

El titular de la SEVOT, Ángel Mahatma Sánchez, señaló que el evento representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre gobierno, academia e industria. “En Coahuila el futuro de la vivienda no se mide solo en ladrillos, sino en la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Según la dependencia estatal, la participación de Coahuila en este foro internacional permitirá proyectar a la entidad como un referente en planeación urbana sostenible y vinculación académica, con un enfoque de desarrollo ordenado y visión de largo plazo.

Temas


industria de la construcción
viviendas

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia