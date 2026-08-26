Coahuila suma 171 mil vehículos nuevos en tres años; aceleran motocicletas su crecimiento

Aunque en el parque vehicular histórico reportado por el INEGI las motocicletas representan menos del 10% del total, en los últimos tres años concentraron el 26.77% de las nuevas incorporaciones. En total, se sumaron 46 mil 003 motocicletas al padrón estatal.

La Administración Fiscal General de Coahuila registró un acumulado de 171 mil 846 altas de vehículos particulares y motocicletas entre 2024 y 2026 en el estado. Los datos oficiales reflejan cambios en la dinámica de movilidad, con un crecimiento acelerado de las motocicletas dentro del padrón vehicular.

El repunte en el registro de motocicletas alcanzó su punto máximo en 2025, con 21 mil 464 altas, lo que representó un incremento de 88.93% respecto a 2024. Este comportamiento coincidió con los operativos de Tránsito Municipal en la Región Sureste y con programas de incentivos fiscales.

A pesar del crecimiento de las motocicletas, los automóviles continuaron encabezando el volumen de incorporaciones, con 125 mil 843 altas acumuladas durante el mismo periodo, equivalentes al 73.23% del total.

El ingreso de más de 125 mil automóviles se suma a la presión que enfrentan las principales vialidades de la Región Sureste, entre ellas los bulevares Venustiano Carranza y Luis Echeverría Álvarez (LEA), así como la carretera Saltillo-Ramos Arizpe, donde persisten problemas de congestionamiento.

El comportamiento anual muestra una reducción en el número de altas de automóviles, al pasar de 61 mil 197 en 2024 a 25 mil 158 en 2026. Sin embargo, el crecimiento acumulado del parque vehicular mantiene una presión constante sobre la infraestructura urbana y modifica las condiciones de circulación en las principales vialidades de la entidad.