Coahuila: Suman Daimay y Artistic Milliners 4 mil nuevos empleos en Parras

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Una vez que trabaje a su máxima capacidad, la planta de Daimay tendrá 2 mil 500 empleados. CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez señaló que el empleo es una de las armas más poderosas para el desarrollo de la población

Con dos nuevas empresas, el municipio de Parras contará con 4 mil nuevos empleos para sus habitantes, con lo que el estado se mantiene como un polo de atracción de inversiones por sus condiciones favorables.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió el arranque de operaciones de la planta de la empresa Daimay y el anuncio de inversión de Artistic Milliners.

TE PUEDE INTERESAR: Alumnas presentan proyectos científicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

“¡Seguimos cumpliendo compromisos con nuestra gente! Hoy en el hermoso Pueblo Mágico de Parras arrancamos las operaciones de la primera de las tres plantas de DAIMAY, en las que se están invirtiendo más de 800 millones de pesos y para generar 2 mil 500 empleos en total. Aquí somos aliados de todo aquel que quiere invertir y emprender en Coahuila. Trabajando en equipo con la iniciativa privada, generamos más y mejores empleos para nuestra gente”, destacó el gobernador.

Además, realizó un recorrido por la empresa Artistic Milliners junto a sus directivos, en donde anunciaron inversiones que generarán más de mil 500 nuevos empleos.

Jiménez Salinas agradeció a ambas compañías por confiar en Coahuila como destino de inversiones y reiteró a sus directivos el respaldo para seguir creciendo.

“Hoy es un día histórico para este municipio, porque estamos anunciando estas inversiones de cientos de millones de pesos y que alcanzarán a emplear más de cuatro mil personas entre las dos empresas”, señaló.

El mandatario estatal aseguró que la herramienta más poderosa para que los ciudadanos salgan adelante es el empleo.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila arrancó 2026 en el top 3 nacional en generación de empleos, con más de 11 mil en enero.

“Y algo muy importante, somos el estado con mayor formalidad laboral de todo el país, con alrededor del 70 por ciento, cuando el promedio nacional es de alrededor de 40 por ciento por ciento”, indicó.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, mencionó que este es un día muy significativo para Parras, para la región Sureste y para todo Coahuila, con la instalación de la planta de Daimay.

