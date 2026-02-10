Alumnas presentan proyectos científicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, alumnas del Instituto Sanford Campus Torreón presentaron ante regidores del Ayuntamiento de Torreón dos proyectos científicos enfocados en el cuidado del medio ambiente y la salud.

Las estudiantes expusieron los proyectos “Huizachewrap, desarrollo de bolsas biodegradables a partir del mucílago de huizache”, y “Aloecoco”, iniciativas que buscan ofrecer alternativas sustentables y naturales frente a problemáticas ambientales y de salud, al tiempo que promueven la participación de niñas y jóvenes en el ámbito científico.

Durante la presentación, las alumnas explicaron los alcances y beneficios de sus propuestas, destacando la importancia de impulsar la ciencia desde edades tempranas y de generar espacios que fortalezcan la innovación con perspectiva de género.

La regidora Graciela Guadalupe Martínez, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología, reconoció el talento, la creatividad y el compromiso ambiental de las estudiantes, subrayando que ambos proyectos representan aportaciones relevantes para el cuidado del entorno.

Asimismo, destacó la labor del Instituto Sanford por fomentar el interés científico desde la infancia y fortalecer las capacidades de experimentación de niñas y niños, así como el trabajo de los docentes, a quienes reconoció por su dedicación y acompañamiento en el desarrollo de iniciativas con impacto social y ambiental.