Alumnas presentan proyectos científicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 10 febrero 2026
    Alumnas presentan proyectos científicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
    Alumnas del Instituto Sanford durante la presentación de proyectos científicos en el Ayuntamiento de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Estudiantes del Instituto Sanford expusieron ante regidores iniciativas enfocadas en el medio ambiente y la salud

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, alumnas del Instituto Sanford Campus Torreón presentaron ante regidores del Ayuntamiento de Torreón dos proyectos científicos enfocados en el cuidado del medio ambiente y la salud.

Las estudiantes expusieron los proyectos “Huizachewrap, desarrollo de bolsas biodegradables a partir del mucílago de huizache”, y “Aloecoco”, iniciativas que buscan ofrecer alternativas sustentables y naturales frente a problemáticas ambientales y de salud, al tiempo que promueven la participación de niñas y jóvenes en el ámbito científico.

TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila

Durante la presentación, las alumnas explicaron los alcances y beneficios de sus propuestas, destacando la importancia de impulsar la ciencia desde edades tempranas y de generar espacios que fortalezcan la innovación con perspectiva de género.

La regidora Graciela Guadalupe Martínez, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología, reconoció el talento, la creatividad y el compromiso ambiental de las estudiantes, subrayando que ambos proyectos representan aportaciones relevantes para el cuidado del entorno.

Asimismo, destacó la labor del Instituto Sanford por fomentar el interés científico desde la infancia y fortalecer las capacidades de experimentación de niñas y niños, así como el trabajo de los docentes, a quienes reconoció por su dedicación y acompañamiento en el desarrollo de iniciativas con impacto social y ambiental.

$!Las propuestas reflejan el talento científico de niñas y jóvenes de la región.
Las propuestas reflejan el talento científico de niñas y jóvenes de la región. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Respecto al proyecto Huizachewrap, las alumnas detallaron que su objetivo principal es la creación de bioplástico biodegradable a partir del mucílago del huizache, una planta regional, lo que lo convierte en un recurso sustentable con potencial científico y ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de mejora de la fórmula para aumentar su resistencia y avanzar en el diseño de prototipos de empaques que sustituyan al plástico convencional.

TE PUEDE INTERESAR: 4 de cada 10 maestros en Coahuila han sufrido algún tipo de violencia por alumnos o padres: diputada

En cuanto a “Aloecoco”, explicaron que se trata de una arcilla terapéutica diseñada para el cuidado de la piel, especialmente para personas que padecen dermatitis atópica, ofreciendo una alternativa natural, accesible y de bajo impacto químico.

La actividad se llevó a cabo en sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología, integrada además por las y los regidores María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciencia
Menores De Edad
Mujeres

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU