Alumnas presentan proyectos científicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Estudiantes del Instituto Sanford expusieron ante regidores iniciativas enfocadas en el medio ambiente y la salud
TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, alumnas del Instituto Sanford Campus Torreón presentaron ante regidores del Ayuntamiento de Torreón dos proyectos científicos enfocados en el cuidado del medio ambiente y la salud.
Las estudiantes expusieron los proyectos “Huizachewrap, desarrollo de bolsas biodegradables a partir del mucílago de huizache”, y “Aloecoco”, iniciativas que buscan ofrecer alternativas sustentables y naturales frente a problemáticas ambientales y de salud, al tiempo que promueven la participación de niñas y jóvenes en el ámbito científico.
TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila
Durante la presentación, las alumnas explicaron los alcances y beneficios de sus propuestas, destacando la importancia de impulsar la ciencia desde edades tempranas y de generar espacios que fortalezcan la innovación con perspectiva de género.
La regidora Graciela Guadalupe Martínez, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología, reconoció el talento, la creatividad y el compromiso ambiental de las estudiantes, subrayando que ambos proyectos representan aportaciones relevantes para el cuidado del entorno.
Asimismo, destacó la labor del Instituto Sanford por fomentar el interés científico desde la infancia y fortalecer las capacidades de experimentación de niñas y niños, así como el trabajo de los docentes, a quienes reconoció por su dedicación y acompañamiento en el desarrollo de iniciativas con impacto social y ambiental.
Respecto al proyecto Huizachewrap, las alumnas detallaron que su objetivo principal es la creación de bioplástico biodegradable a partir del mucílago del huizache, una planta regional, lo que lo convierte en un recurso sustentable con potencial científico y ambiental.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de mejora de la fórmula para aumentar su resistencia y avanzar en el diseño de prototipos de empaques que sustituyan al plástico convencional.
TE PUEDE INTERESAR: 4 de cada 10 maestros en Coahuila han sufrido algún tipo de violencia por alumnos o padres: diputada
En cuanto a “Aloecoco”, explicaron que se trata de una arcilla terapéutica diseñada para el cuidado de la piel, especialmente para personas que padecen dermatitis atópica, ofreciendo una alternativa natural, accesible y de bajo impacto químico.
La actividad se llevó a cabo en sesión de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ciencia y Tecnología, integrada además por las y los regidores María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Raúl Alejandro Garza del Valle y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia.