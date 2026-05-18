Coahuila: SUTUAAAN definirá en junio si estallará huelga en la Narro

Cabe recordar que el sindicato había emplazado a huelga en abril; sin embargo, tras el periodo vacacional de Semana Santa, los agremiados se reunieron y votaron por posponer el estallamiento de la huelga, que inicialmente se había fijado para el 19 de mayo.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) no estallará la huelga este martes, luego de que se aprobara una prórroga para esperar la definición de las políticas salariales federales, informó la secretaria general del organismo, Xóchitl Gaytán.

La determinación se tomó como parte de un acuerdo interno para dar seguimiento a las mesas de diálogo con la administración universitaria, tras el compromiso de revisar la situación salarial de alrededor de 350 trabajadores administrativos que actualmente perciben ingresos que requieren ajuste conforme al salario mínimo vigente.

En este contexto, el sindicato decidió aplazar la consulta entre sus agremiados y esperar los resultados de las gestiones con la Rectoría, con el fin de definir si se mantiene la ruta hacia el estallamiento de la huelga o si se alcanza un acuerdo que evite el conflicto laboral.

Gaytán señaló que el sindicato permanecerá a la espera de lo que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Universidad, y confió en que se logre la homologación salarial para los trabajadores que actualmente perciben ingresos por debajo de lo establecido por el salario mínimo vigente.