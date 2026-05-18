Señalan candidatos de la Alianza PRI-UDC en Torreón condicionamiento de programas sociales y vandalismo electoral

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    Señalan candidatos de la Alianza PRI-UDC en Torreón condicionamiento de programas sociales y vandalismo electoral
    Los aspirantes señalaron afectaciones por apagones, desabasto de agua y presuntas amenazas relacionadas con programas sociales durante el actual proceso electoral. SANDRA GÓMEZ

Candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad denunciaron presunto uso político de programas sociales

TORREÓN, COAH.- Los abanderados de la Alianza Ciudadana por la Seguridad que compiten por las diputaciones locales en Torreón ofrecieron una conferencia de prensa este lunes. En el acto, compartieron su balance sobre la dinámica de las campañas electorales, denunciaron aparentes actos de vandalismo, criticaron el condicionamiento político de los programas sociales y expusieron el impacto que los apagones y la escasez de agua tienen en la zona.

Durante la reunión, Hugo Dávila, Ximena Villarreal, Felipe González y Verónica Martínez afirmaron que, en sus visitas a diversos sectores ejidales y urbanos, los habitantes han manifestado inquietudes recurrentes en torno a la seguridad pública y el rumbo de la política estatal.

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El punto central del pronunciamiento fue la presunta manipulación de los apoyos gubernamentales federales como herramienta de coacción hacia los electores en el marco de la contienda.

Al respecto, la aspirante Ximena Villarreal argumentó que colonos de diferentes zonas les han hecho saber que reciben advertencias sobre la supuesta pérdida de sus beneficios económicos si deciden no votar por cierta fuerza política.

“Los apoyos federales están garantizados por ley y son un derecho constitucional; nadie tiene la facultad de retirarlos”, enfatizó Villarreal, exhortando a la población a ignorar las amenazas.

A su vez, Felipe González denunció que se han identificado afectaciones directas e intencionales contra su material publicitario. Mencionó además que la oposición ha optado por tapizar con propaganda inmuebles abandonados y terrenos baldíos.

Según el candidato, estas conductas reflejan un estado de preocupación y desesperación en los equipos contrarios ante el terreno que la alianza ha ganado en las calles.

En el renglón de los servicios básicos, los postulantes abordaron las fallas de electricidad y el desabasto hídrico que afectan al municipio. Explicaron que las interrupciones en el suministro eléctrico registradas en fechas recientes terminaron por averiar las bombas operadas por el SIMAS, lo que detonó baja presión y falta de agua en múltiples sectores.

Finalmente, Verónica Martínez expuso que el proyecto Agua Saludable para La Laguna todavía requiere un presupuesto importante para lograr una interconexión óptima en Torreón, por lo que urgió a la federación a etiquetar más recursos para consolidar la infraestructura pendiente.

Los contendientes concluyeron reafirmando que no detendrán sus recorridos por los barrios de Torreón en las semanas restantes, asegurando que su agenda priorizará el debate sobre seguridad, eficiencia en los servicios públicos y blindaje de los programas sociales de cara a las votaciones del próximo 7 de junio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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