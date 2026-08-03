Coahuila: UAdeC inicia recepción de documentos para alumnos de nuevo ingreso

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    Coahuila: UAdeC inicia recepción de documentos para alumnos de nuevo ingreso
    La UAdeC inició este lunes la recepción de documentos para estudiantes de nuevo ingreso al semestre agosto-diciembre 2026. CORTESÍA

El proceso corresponde al semestre agosto-diciembre 2026 y contempla requisitos específicos para Bachillerato y Licenciatura

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reanudó este lunes 3 de agosto sus labores administrativas en escuelas, facultades, institutos y dependencias, con el inicio de la recepción de documentos para los estudiantes de nuevo ingreso al semestre agosto-diciembre 2026.

El proceso permanecerá abierto hasta el viernes 7 de agosto, por lo que los aspirantes deberán acudir a las unidades académicas correspondientes para completar su inscripción y entregar la documentación solicitada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-200-menores-inician-campamento-de-verano-2026-continuan-inscripciones-en-ramos-arizpe-CM22599759

REQUISITOS VARÍAN SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

Para quienes ingresarán a Bachillerato, la documentación requerida es la siguiente:

Comprobante de pago de inscripción.Acta de nacimiento original y actualizada.Carta de Extemporaneidad, en caso de que el registro haya sido realizado cinco años después de la fecha de nacimiento.Certificado original de estudios de secundaria o constancia completa con calificaciones.CURP.Comprobante del servicio médico.Certificado médico expedido por la Universidad.

En el caso de Licenciatura, los aspirantes deberán presentar:

⚫ Comprobante de pago de inscripción.

⚫ Acta de nacimiento original y actualizada.

⚫ Carta de Extemporaneidad, cuando corresponda.

⚫ Certificado original de estudios de secundaria.

⚫ Certificado original de estudios de bachillerato o constancia completa con calificaciones.

⚫ Certificado parcial de Bachillerato, únicamente cuando el ingreso sea mediante revalidación.

⚫ Constancia de autenticidad del certificado de Bachillerato, excepto para egresados de la UAdeC.

⚫ CURP.

⚫ Comprobante del servicio médico.Certificado médico expedido por la Universidad.

La institución recordó que cada escuela, facultad, instituto, centro de investigación o dependencia puede brindar asesoría a los aspirantes para completar correctamente la entrega de sus documentos.

Para consultar información adicional sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden ingresar al portal de Admisiones de la UAdeC o comunicarse vía WhatsApp al 844 211 0186.

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