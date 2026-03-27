Coahuila: UAdeC logra cobertura total de jardines polinizadores en todos sus campus

La Universidad Autónoma de Coahuila consolidó un avance estratégico en materia ambiental al alcanzar la cobertura total de jardines polinizadores en el 100 por ciento de sus campus, con un total de 58 espacios distribuidos en las Unidades Sureste, Norte y Laguna. Este logro fue posible gracias a la colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, instancia que donó mil 500 plantas de cinco especies, destinadas tanto a la creación de nuevos jardines como al fortalecimiento de los ya existentes.

El arranque simbólico de esta nueva etapa se realizó en la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste, con la participación de autoridades estatales y universitarias, quienes destacaron el impacto de esta estrategia en la conservación del entorno. COBERTURA TOTAL Y APUESTA POR LA BIODIVERSIDAD Con esta iniciativa, la UAdeC suma 31 jardines en la Unidad Sureste, 14 en la Unidad Norte y 13 en la Unidad Laguna, alcanzando presencia en todos sus espacios académicos.

Estos entornos están diseñados para generar hábitats seguros para polinizadores como abejas, mariposas y colibríes, especies clave para el equilibrio ecológico. Además, se consolidan como herramientas pedagógicas que fomentan la educación ambiental y la participación activa de la comunidad universitaria. TRABAJO COLABORATIVO Y MODELO REPLICABLE La coordinadora de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, subrayó que este avance es resultado del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, personal administrativo y los comités ambientales “Lobos Verdes”, encargados del seguimiento y mantenimiento de los espacios.

Asimismo, destacó que estas acciones responden a una visión institucional impulsada por el rector Octavio Pimentel Martínez, enfocada en la sustentabilidad, la responsabilidad social y la formación de ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. Con este esquema, la UAdeC se posiciona como referente en estrategias ambientales universitarias, al consolidar un modelo integral que contribuye a la conservación de la biodiversidad y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

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