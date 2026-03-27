UAdeC lanza programa de apoyo emocional para abuelas cuidadoras en Saltillo

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    UAdeC lanza programa de apoyo emocional para abuelas cuidadoras en Saltillo
    UAdeC impulsa programa dirigido a mujeres cuidadoras de nietos en Saltillo. ESPECIAL

Intervención psicoeducativa brindará herramientas de autocuidado y acompañamiento a mujeres que cuidan a sus nietos

Con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de quienes sostienen labores de cuidado en el ámbito familiar, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Psicología y en coordinación con la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo”, puso en marcha la intervención psicoeducativa “Cuidar(se) para seguir cuidando”.

El programa está dirigido a mujeres mayores de 35 años que desempeñan un rol activo en el cuidado de sus nietos, brindándoles un espacio estructurado de acompañamiento, reflexión y aprendizaje enfocado en el fortalecimiento de habilidades emocionales y el autocuidado.

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ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO EMOCIONAL

Especialistas de la Facultad de Psicología coordinarán las sesiones, diseñadas para generar un entorno seguro donde las participantes puedan compartir experiencias, identificar áreas de mejora en su bienestar y adquirir herramientas prácticas que les permitan desempeñar su labor de manera saludable.

Bajo la premisa de que el cuidado de otros requiere también del cuidado personal, la intervención busca visibilizar las necesidades emocionales de este sector y promover una mejor calidad de vida.

SESINES PRESENCIALES Y REGISTRO ABIERTO

El programa dará inicio el viernes 17 de abril, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, con sede en la Facultad de Enfermería y Nutrición, ubicada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Francisco Murguía, en el centro de Saltillo.

Las actividades se desarrollarán de forma presencial, con una frecuencia semanal y un total de nueve sesiones, concluyendo el 12 de junio de 2026.

Para mayores informes e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al teléfono (844) 680 04 55, en horario de 10:00 a 18:00 horas. La Universidad reiteró la invitación a difundir esta iniciativa entre mujeres que puedan beneficiarse, destacando la relevancia de atender la salud emocional de quienes dedican su tiempo al cuidado familiar.

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