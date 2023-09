Coahuila: Urgen expertos a mejorar transporte público antes de establecer un ‘Hoy no circula’

Explicó que el programa también permitiría la diversificación de las expresiones de movilidad como el uso del transporte público y de la bicicleta, que se convertirían en opciones viables para quienes no puedan usar su vehículo por estar restringida su circulación ciertos días de la semana.

Además mencionó que el tema de la gestión vial inteligente -como se le llamó al programa similar a Hoy No Circula- para mejorar la calidad ambiental es de enorme importancia.

La propuesta pone sobre la mesa un programa parecido al Hoy No Circula -implementado en otras ciudades de México- así como directrices de Movilidad Integral que priorizan el transporte público y otras formas de movilidad como la bicicleta.

Luego de la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad en Coahuila , expertos consultados por VANGUARDIA coincidieron en que antes de establecer un “Hoy no circula”, es necesario trabajar en temas como la mejora del transporte público o regionalizar la urbanización.

Por su parte , la urbanista Sofía Bertello Hernández mencionó que un aspecto importante a considerar es la planeación urbana de manera regional como no se ha hecho hasta ahora en Saltillo .

“ Me parece atinada la creación de un Sistema de Movilidad Integrada, urbana, interurbana y rural; su principal reto será la integración modal en un sistema eficiente ”, declaró.

“ La estrategia Nacional de Movilidad de Seguridad Vial ya está incluyendo estos temas de conectar también a las zonas rurales, entonces por ahí a mí no me parece una mala intención ”, añadió.

En ese sentido, destacó que la propuesta considere el transporte gratuito para zonas rurales pues son áreas que comúnmente no se priorizan en la planeación urbana.

“ Les dan un sistema de transporte articulado que los hace moverse de donde quieren, de un origen a un destino que es Claro porque hay una cobertura del transporte. Saltillo no lo tiene o sea nos vas a quitar el vehículo privado y ¿cómo se van a mover tus rutas? Tu rutero está súper mal planeado y ni siquiera cuentas con unidades para mover a toda tu población ”, puntualizó Bertello.

Respecto al programa Hoy No Circula, la urbanista detalló que en otras ciudades sí ha funcionado pero también se han encargado de dotar a la población de otras alternativas de transporte.

“ No se implementan acciones metropolitanas sabiendo que ya hay una interacción a nivel Metropolitano ”, detalló Bertello, quien tiene experiencia en la elaboración de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial, movilidad y seguridad vial.

URGE CONSEJO METROPOLITANO

Por su parte, la docente de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la entidad, Griselda Salas, explicó que es urgente que haya un consejo metropolitano de planeación.

Señaló que tomar decisiones para Saltillo implicaría también tomar decisiones también para Ramos y Arteaga pues hay personas que se mueven en los tres municipios en el mismo día.

“Imagínate que un día sí circula en Ramos pero en Saltillo no, ¿cómo le haces? Desafortunadamente no tenemos un consejo metropolitano que pueda tomar decisiones. No tenemos reglamentos empatados en los tres municipios”, detalló Salas.

En ese sentido, coincidió con sus colegas en que antes de tomar la propuesta positiva de un programa como el Hoy No Circula, se debería impulsar como prioridad la mejora del transporte público.

Lo anterior, mencionó, ayudaría a que las personas opten por usarlo y por lo tanto dejen el automóvil particular como una medida para reducir la cantidad de coches en circulación.