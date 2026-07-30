Coahuilenses, de los usuarios más activos en redes sociales; en el Top 10 a nivel nacional

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Coahuila
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    Coahuilenses, de los usuarios más activos en redes sociales; en el Top 10 a nivel nacional
    A pesar de una caída respecto a la última medición, la entidad registra un porcentaje superior a la media nacional de 32.7%. ESPECIAL

La entidad ocupa el séptimo lugar nacional entre los estados donde más personas utilizan las redes sociales como una red de apoyo para expresarse.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, dio a conocer que Coahuila tiene una de las poblaciones más expresivas en redes sociales del país, pero el uso ha bajado considerablemente.

Cada cinco años, el INEGI publica los resultados de la ENBIARE, donde además de que se mide el bienestar anímico de la población de las distintas entidades federativas del país, también se consulta cómo son las redes de apoyo con las que cuenta la población, que van desde las físicas y cercanas, hasta el uso de las redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-polarizacion-y-las-redes-sociales-GF22140420

A decir de la Encuesta, al menos 36.7 por ciento de las personas mayores de 18 años en Coahuila, revelaron que constantemente, hacen uso de las redes sociales para expresarse o comunicarse con su red de apoyo.

Según la Encuesta que se levantó al cierre del 2025, otro 63.3 por ciento de las personas informaron que no utilizaron sus redes sociales para comunicarse o expresarse.

La ENBIARE, dice que el uso de redes sociales como una red de apoyo para expresión o comunicación en Coahuila, está incluso por encima del uso que se le da para esta consideración a nivel nacional, cuya media es de 32.7 por ciento.

Además, con este indicador, Coahuila se colocó como la séptima entidad de todo el país donde más se utilizan las redes sociales para expresarse o comunicarse.

https://vanguardia.com.mx/tech/con-mas-de-5560-millones-de-usuarios-activos-las-redes-sociales-miran-su-presente-y-futuro-ML19032790

Por encima de Coahuila, están Baja California con 43.5 por ciento de personas que dijeron utilizar esta red de apoyo; Oaxaca con 41.1; Quintana Roo con 39.8 por ciento; Ciudad de México con 39.7 por ciento; Durango con 38.1; Tamaulipas con 37.3 y Colima con 36.7 por ciento.

A decir de la ENBIARE, en comparación con el 2021; última edición publicada de la encuesta, la situación de expresión en redes sociales ha disminuido considerablemente en Coahuila, pues en aquél entonces, el porcentaje fue de 80.9 por ciento de personas que decían hacer uso para expresarse o comunicarse; media que también prevalecía en el 80 por ciento de la población mexicana.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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