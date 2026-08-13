Cobac inicia preparativos para el nuevo ciclo escolar ante alta demanda

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Coahuila
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    Cobac inicia preparativos para el nuevo ciclo escolar ante alta demanda
    El Cobac inició los cursos de inducción para estudiantes que ingresarán al nuevo ciclo escolar. ARCHIVO

Cursos de inducción ya están en marcha y los espacios en los planteles son escasos, mientras se mantiene abierta la opción flexible para aspirantes

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) inició las actividades previas al arranque del nuevo ciclo escolar en sus distintos planteles, informó su director general, Leonardo Jiménez.

Como parte de esta etapa, los estudiantes participan en los cursos de inducción, mientras que en los próximos días comenzarán formalmente las clases en los municipios donde tiene presencia el subsistema.

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La institución enfrenta una elevada demanda, al grado de que prácticamente se encuentran agotados los espacios disponibles en sus planteles, situación que refleja la aceptación que mantiene entre los jóvenes de Coahuila.

Leonardo Jiménez señaló que el Cobac se ha consolidado como una de las principales opciones de educación Media Superior en la entidad, además de registrar bajos niveles de deserción escolar.

ESPACIOS LIMITADOS Y UNA ALTERNATIVA ABIERTA

Ante la falta de lugares en algunos planteles, el sistema de educación abierta se mantiene como una alternativa para quienes no lograron ingresar a un esquema escolarizado.

El director general explicó que esta modalidad cuenta con el respaldo del Gobierno de Coahuila y permite atender a jóvenes que buscan continuar sus estudios de Bachillerato.

Indicó que quienes estén interesados pueden solicitar un espacio conforme se generen lugares disponibles en los planteles, aunque advirtió que la demanda se mantiene elevada debido a que son pocos los estudiantes que abandonan sus estudios dentro del sistema.

De esta manera, el Cobac se prepara para iniciar un nuevo periodo académico con una alta demanda de espacios y con opciones para quienes buscan incorporarse a la educación media superior en la entidad.

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