¡México arranca perfecto! Femenil y Varonil ganan sus cuatro juegos en el Mundial de Flag Football

México tuvo un inicio perfecto en el Mundial de Flag Football 2026. Las selecciones terminaron invictas la jornada inaugural en Düsseldorf, Alemania: el Femenil venció a Alemania y Eslovenia, mientras el Varonil superó al anfitrión y a Brasil para acercarse a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de Los Ángeles 2028. El representativo Femenil, número uno del ranking mundial de la IFAF, marcó territorio. Con Diana Flores y Tania Rincón al frente de la ofensiva, México derrotó 38-14 a Alemania. La defensiva redujo los espacios del cuadro local y permitió que el ataque tricolor administrara la ventaja.

Horas después, las mexicanas confirmaron su condición de favoritas al imponerse 53-24 a Eslovenia. Aunque el comienzo fue más disputado, México ajustó y abrió una diferencia amplia.

Sus 91 puntos anotados en dos partidos muestran el poder de un conjunto que busca recuperar la corona mundial, después de haber sido subcampeón en 2021 y 2024. El Varonil tuvo un arranque más exigente, pero efectivo. México venció 30-22 a Alemania en un choque cerrado hasta los minutos finales. Diego Pérez Arvizu encabezó la producción ofensiva con tres anotaciones y Guillermo Villalobos Zanabria consiguió dos recepciones de touchdown para inclinar el duelo. En su segunda aparición, el equipo dirigido por Fernando Alfaro mantuvo el impulso y derrotó a Brasil por 38-25. Luis Alberto Villegas abrió el camino con la primera anotación tricolor y la defensiva aportó un “pick six”, acciones que permitieron tomar el control y completar una jornada perfecta.

El triunfo reforzó las aspiraciones de la tercera mejor selección del ranking en el Grupo C. El Mundial de Flag Football de Alemania reúne a 16 selecciones por rama, repartidas en cuatro grupos. Los dos mejores equipos de cada sector avanzan a Cuartos de Final, antes de las rondas que decidirán las medallas y las primeras plazas olímpicas. México cerrará la fase de grupos este viernes 14 de agosto. El Femenil enfrentará a Italia a las 3:45 de la mañana y el Varonil se medirá con Suiza a las 6:15, ambos horarios del centro del país.

Dos victorias más podrían asegurarles el liderato y una mejor siembra para la eliminación directa. El comienzo fue contundente: cuatro partidos, cuatro triunfos y dos equipos que enseñaron en Düsseldorf por qué México pertenece a la élite del flag football. El objetivo va más allá del podio: alcanzar la final puede significar el histórico boleto para el debut olímpico de la disciplina en Los Ángeles 2028.