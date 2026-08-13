¡México arranca perfecto! Femenil y Varonil ganan sus cuatro juegos en el Mundial de Flag Football

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    ¡México arranca perfecto! Femenil y Varonil ganan sus cuatro juegos en el Mundial de Flag Football
    Las Selecciones Mexicanas impusieron condiciones en Düsseldorf y cerraron invictas el primer día de actividad mundialista. FOTOS: AP

Los representativos nacionales dieron un paso firme hacia los Cuartos de Final y los boletos olímpicos para Los Ángeles 2028

México tuvo un inicio perfecto en el Mundial de Flag Football 2026. Las selecciones terminaron invictas la jornada inaugural en Düsseldorf, Alemania: el Femenil venció a Alemania y Eslovenia, mientras el Varonil superó al anfitrión y a Brasil para acercarse a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de Los Ángeles 2028.

El representativo Femenil, número uno del ranking mundial de la IFAF, marcó territorio. Con Diana Flores y Tania Rincón al frente de la ofensiva, México derrotó 38-14 a Alemania.

La defensiva redujo los espacios del cuadro local y permitió que el ataque tricolor administrara la ventaja.

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Horas después, las mexicanas confirmaron su condición de favoritas al imponerse 53-24 a Eslovenia. Aunque el comienzo fue más disputado, México ajustó y abrió una diferencia amplia.

Sus 91 puntos anotados en dos partidos muestran el poder de un conjunto que busca recuperar la corona mundial, después de haber sido subcampeón en 2021 y 2024.

El Varonil tuvo un arranque más exigente, pero efectivo. México venció 30-22 a Alemania en un choque cerrado hasta los minutos finales.

Diego Pérez Arvizu encabezó la producción ofensiva con tres anotaciones y Guillermo Villalobos Zanabria consiguió dos recepciones de touchdown para inclinar el duelo.

En su segunda aparición, el equipo dirigido por Fernando Alfaro mantuvo el impulso y derrotó a Brasil por 38-25. Luis Alberto Villegas abrió el camino con la primera anotación tricolor y la defensiva aportó un “pick six”, acciones que permitieron tomar el control y completar una jornada perfecta.

El triunfo reforzó las aspiraciones de la tercera mejor selección del ranking en el Grupo C. El Mundial de Flag Football de Alemania reúne a 16 selecciones por rama, repartidas en cuatro grupos.

Los dos mejores equipos de cada sector avanzan a Cuartos de Final, antes de las rondas que decidirán las medallas y las primeras plazas olímpicas.

México cerrará la fase de grupos este viernes 14 de agosto. El Femenil enfrentará a Italia a las 3:45 de la mañana y el Varonil se medirá con Suiza a las 6:15, ambos horarios del centro del país.

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Dos victorias más podrían asegurarles el liderato y una mejor siembra para la eliminación directa.

El comienzo fue contundente: cuatro partidos, cuatro triunfos y dos equipos que enseñaron en Düsseldorf por qué México pertenece a la élite del flag football.

El objetivo va más allá del podio: alcanzar la final puede significar el histórico boleto para el debut olímpico de la disciplina en Los Ángeles 2028.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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