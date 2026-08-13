POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila

I. LEALTAD SECUESTRADA Quienes siempre traen los pelos de la burra en la mano nos confirman que, en efecto, los recursos que el Instituto Electoral de Coahuila le entrega, por concepto de prerrogativas, al partido que a nivel local aún encabeza Diego del Bosque, se administran a nivel central. Pero que exactamente lo mismo ocurre en todo el país, porque el morenismo es un partido de una verticalidad peculiar, por decirlo con un término amable. Y la lógica detrás de esa forma de ser es simple: la dirigencia nacional se asegura de esta forma de contar con la disciplina y la “lealtad” incondicionales de sus dirigentes en los estados. Porque sin lana, pues no hay forma de hacer carrera propia. II. CONDENADOS Pero como no hay felicidad perfecta, pues eso tiene un costo, al menos aquí en Coahuila, para el partido de moda: no solamente su dirigencia, sino sus cuadros locales se encuentran condenados a ser segundos en la carrera por los votos. Es verdad que el morenismo es en Coahuila una segunda fuerza con muchos votos y que eso le da acceso a una bolsa enorme de recursos a nivel local. Pero como su dirigencia les secuestra el presupuesto, son incapaces de diseñar y ejecutar un proyecto que los impulse hasta arriba en el podio.

III. SE VEÍA VENIR Desde que se le detuvo, múltiples voces advirtieron que el arresto de Gilda Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, era un caso endeble y más bien tenía la apariencia de ser un distractor. A Gilda se le acusa de haber actuado como cómplice en el caso de lavado de dinero, producto de la venta fraudulenta que Alonso Ancira, exmandamás de AHMSA, hizo a Pemex con la planta Agronitrogenados, pero su defensa ha alegado desde el principio que no existe evidencia de ello. Y al menos los jueces del Poder Judicial Federal parecen darles la razón, pues han obtenido hasta el momento dos importantes victorias en contra de la FGR. IV. DOS REVESES, DOS Primero, su defensa logró que pudiera llevar su proceso en libertad, en contra de la petición de la fiscalía de Ernestina Godoy, de que se le dictara prisión preventiva necesaria; y ayer un juez federal le concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido en contra del auto de vinculación a proceso. Con tales reveses, las versiones que caracterizan el caso como una “caja china” no hacen sino cobrar peso y sonar cada vez más verosímiles.

V. SIGUE OPERANDO En el proceso del INE para designar a quien encabezará el Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Rodríguez no parece dispuesto a quedarse como espectador. Nos cuentan que el presidente provisional del órgano mantiene su activismo para tratar de influir en la sucesión. Ya lo hizo en el proceso anterior, cuando aprovechó la interlocución que aún conservaba para convencer a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, de declarar desierta la convocatoria. Esta vez sabe que repetir la jugada sería más complicado. Por eso habría cambiado de estrategia: ahora busca impulsar perfiles propios y mover piezas para tratar de incidir en la decisión final. VI. COLOR MORADO La batalla que más energía le consume a Óscar Rodríguez, por ahora, es impedir que la futura presidencia del IEC recaiga en alguien ligado a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que dirige Irene Spigno. Para él, cualquier perfil con sello AIDH estaría demasiado cerca de Luis Efrén Ríos Vega, fundador de esa institución y convertido en su enemigo número uno. Rodríguez, dicen, no lo oculta y su objetivo parece claro: que en la sucesión no aparezca nadie con “color morado”.

VII. CAPITAL SIMBÓLICO Monclova celebró sus 337 años y el alcalde Carlos Villarreal aprovechó la fecha para colocarse en un terreno políticamente útil: historia, identidad y orgullo local. El alcalde encabezó la entrega de la Presea Alonso de León y varias actividades conmemorativas, pero el fondo va más allá del protocolo. Hablar de raíces también permite construir pertenencia y asociar una administración con la narrativa de la ciudad. Villarreal parece entender que gobernar no sólo consiste en obras y servicios; también en saber leer los símbolos que conectan con la gente. VIII. ECO Por cierto, el discurso del alcalde dejó comentarios entre asistentes del evento. Nada que deba tomarse como encuesta ni como certificado de popularidad, claro está, pero sí como una señal de que el mensaje no pasó completamente de noche. Un discurso puede durar varios minutos y desaparecer en cuanto termina el aplauso. Pero cuando sigue provocando conversación, algo consiguió mover. Tampoco hay que emocionarse demasiado: una buena noche no construye una carrera, pero ayuda bastante.