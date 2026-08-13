Expertos afirman que Trump ha amasado una fortuna asombrosa en una presidencia ‘de lo más abiertamente corrupta’

Según los formularios de divulgación financiera que presentó en junio, Trump obtuvo el año pasado al menos 1.400 millones de dólares de sus inversiones en criptomonedas. Simultáneamente, cerca de un millón de inversores en un esquema de criptomonedas de Trump sufrieron pérdidas de casi 3.800 millones de dólares al desplomarse el valor de sus volátiles tenencias de criptomonedas.

El uso que Donald Trump ha hecho de su segundo mandato presidencial para aumentar su fortuna personal ha alarmado a expertos en derecho y ética, así como a los demócratas del Congreso, ya que ha obtenido unos ingresos “sin precedentes” de 2.200 millones de dólares en 2025 mediante la acumulación de grandes cantidades de criptomonedas, el beneficio de intereses extranjeros adinerados, la expansión de su negocio Truth Social y otras medidas, mientras que la supervisión federal de sus acciones ha disminuido.

Para seguir rentabilizando su presidencia este verano, la empresa de redes sociales Truth, propiedad de Trump, está impulsando un nuevo plan que ofrece a compradores adinerados acceso anticipado especial a sus publicaciones por una tarifa de 100.000 dólares al mes, lo que, según destacados demócratas y grupos de interés público, plantea serios problemas de conflicto de intereses y corrupción.

En julio, Mark Warner, senador demócrata de Virginia, escribió a seis importantes grupos financieros de Wall Street instándolos a rechazar un nuevo producto de Truth Social, denominado Truth API, que enriquecería a Trump al brindar a los grandes inversores acceso anticipado a sus publicaciones. En su carta, Warner les pedía que no legitimaran un acuerdo que vende acceso privilegiado a comunicaciones presidenciales que influyen en el mercado, especialmente para el beneficio financiero personal del presidente.

En otro frente de monetización, los críticos alertaron sobre cómo Trump recurrió a su Departamento de Justicia para forjar un acuerdo potencialmente lucrativo y dudoso para resolver una demanda de 10.000 millones de dólares que Trump interpuso contra el IRS por una filtración de sus declaraciones de impuestos, lo que le otorga a él y a su familia inmunidad frente a las auditorías del IRS sobre declaraciones de impuestos anteriores y podría ahorrarle 100 millones de dólares.

Asimismo, a algunos analistas les preocupa cómo Trump ha eludido la prohibición constitucional sobre los emolumentos extranjeros al aceptar un avión de 400 millones de dólares como regalo de Qatar, y cómo otros extranjeros adinerados han respaldado algunos negocios de hoteles y campos de golf de la familia Trump en el extranjero.

Según los críticos, más allá de su enriquecimiento personal, la monetización que Trump ha hecho de su cargo y su estilo de gobierno transaccional han resultado lucrativos para sus hijos, algunos de sus principales asesores, amigos multimillonarios, grandes donantes y otros aliados.

Una encuesta de CNN realizada a finales de julio reforzó las críticas a la monetización que Trump hace de su segundo mandato: la encuesta reveló que el 66% de los 1.225 encuestados dijeron que Trump no antepone el bien del país a su beneficio personal y solo el 34% dijo que sí lo hace.

Exfuncionarios federales, historiadores y otros expertos han expresado su preocupación por la “corrupción” y otras señales de alerta, ya que Trump ha monetizado su presidencia para beneficio personal de maneras que superan con creces el mandato de cualquier otro presidente.

«Trump ha encontrado la manera de monetizar la presidencia, el poder político y las políticas públicas como ningún otro presidente lo ha logrado», declaró al Guardian el historiador de Princeton Julian Zelizer. «En su primer mandato, creó una mínima separación entre sus negocios y su política. En el segundo, no puso ninguna barrera y destrozó todas las salvaguardias existentes».

“Este precedente es peligroso en general, ya que nos adentramos en una era prácticamente sin regulación donde habrá un sinfín de oportunidades para la corrupción.”

Exfuncionarios electorales coinciden en que Trump está sacando provecho de su presidencia a un nivel sin precedentes.

“Trump ha rechazado abiertamente las restricciones a los conflictos de intereses presidenciales y está utilizando los poderes de la presidencia, tanto reales como imaginarios, para beneficiar económicamente sus intereses comerciales y los de su familia a un nivel sin precedentes”, declaró Larry Noble, exasesor jurídico de la Comisión Federal Electoral y actual profesor de derecho en la American University. “Solo en el primer año de su mandato, declaró que sus participaciones empresariales generaron más de 2.000 millones de dólares”.

Noble añadió: “Aunque el segundo mandato de Trump aún no ha llegado a la mitad, ya parece ser la administración más abiertamente corrupta de nuestra historia.

“Tanto si eres un país extranjero, una empresa o un particular que quiere que el gobierno apruebe un acuerdo comercial, detenga una investigación o simplemente sea tu amigo cuando necesitas un favor, el mensaje es que esta es una administración donde impera el sistema de sobornos.”

Otros expertos legales ofrecen críticas igualmente contundentes.

“Creo que la mayor preocupación no es simplemente que el presidente gane dinero con su cargo, sino el potencial de corrupción”, dijo Barbara McQuade, exfiscal federal del este de Michigan que ahora enseña en la facultad de derecho de la Universidad de Michigan.

El acuerdo extrajudicial de Trump con el IRS ejemplifica su práctica de tráfico de influencias. El juez asignado al caso determinó posteriormente que, dado que Trump controlaba ambas partes, no existía una contradicción que otorgara jurisdicción al tribunal. En cambio, Trump utilizó el tribunal para legitimar lo que, en esencia, fue un regalo a su favor a costa de los contribuyentes.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha desestimado las preocupaciones sobre conflictos de intereses, jactándose ante el New York Times en enero de que tiene una “ familia muy honesta “ y de que nunca había cobrado su salario presidencial.

Sin embargo, a diferencia de presidentes anteriores, Trump se ha negado a poner sus activos en un fideicomiso completamente ciego o a desinvertir en sus negocios, aunque los expertos en ética le han instado a hacerlo.

A pesar de las protestas de Trump, sus ganancias en criptomonedas en 2025 son asombrosas, especialmente si se comparan con los pésimos rendimientos de muchos inversores y teniendo en cuenta sus advertencias de 2021 de que las criptomonedas eran una estafa y un desastre inminente. El firme apoyo de Trump a las criptomonedas se produjo después de que la industria invirtiera millones de dólares en su campaña de 2024, y él se comprometiera a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas con una menor regulación.

Por ejemplo, la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, que Trump y sus hijos lanzaron en el otoño de 2024 con la familia de Steve Witkoff, quien ahora es el enviado especial de Trump para Oriente Medio, generó 799 millones de dólares para Trump en 2025, según documentos públicos .

El año pasado, Trump también ganó otros 636 millones de dólares con su novedosa criptomoneda $Trump, que comenzó a comercializar pocos días antes de su investidura en 2025.

Este año, los senadores demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts y Adam Schiff de California escribieron una dura carta a la empresa de marketing de memecoins Fight Fight Fight, aliada de Trump, justo cuando Trump se preparaba para organizar en abril un evento para compradores de $Trump en Mar-a-Lago, similar al que organizó en su club de golf de Virginia el año pasado.

“Anteriormente hemos expresado nuestra preocupación por la disposición del presidente Trump a utilizar la presidencia para su beneficio personal”, señalaron los legisladores en su carta a la empresa de marketing de $Trump.

La carta hacía hincapié en que «no todos los poseedores de $TRUMP se han beneficiado de su inversión» y citaba un informe del sector de febrero que indicaba que $TRUMP —y la criptomoneda de la primera dama, $MELANIA— «borraron aproximadamente 4300 millones de dólares en patrimonio minorista en los últimos meses, con 2 millones de poseedores actualmente en situación de pérdidas». En marcado contraste, el mismo informe reveló que otras 45 carteras de criptomonedas que fueron de los primeros poseedores de monedas $Trump habían obtenido ganancias de alrededor de 1200 millones de dólares.

Después de que la campaña de Trump contra las criptomonedas virales en 2025 provocara preguntas sobre conflictos de intereses y acusaciones de corrupción, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que Trump estaba “cumpliendo con todas las leyes sobre conflictos de intereses que son aplicables al presidente”.

Sin embargo, los críticos legales y los expertos afirman que la monetización que Trump ha hecho de su presidencia ha restado importancia a las preocupaciones sobre conflictos de intereses, ya que sus reguladores han relajado la supervisión y Trump ha utilizado su cargo para recompensar a una serie de aliados adinerados en el mundo de las criptomonedas y otros campos.

El economista de Cornell, Eswar Prasad, atribuye a la laxitud regulatoria de la administración Trump algunos de los escándalos y problemas legales que han asolado la industria de las criptomonedas.

“La administración Trump ha cambiado claramente las prioridades y el enfoque del aparato regulador del gobierno para pasar por alto todos y cada uno de los pecados de la industria de las criptomonedas, beneficiando así directamente los intereses financieros de la familia Trump”, dijo Prasad.

Un ejemplo de ello, según los críticos, ha sido la débil supervisión de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, que ha beneficiado a World Liberty Financial, la empresa de Trump.

WLF fue elegida para desempeñar un papel central en una inversión de 2.000 millones de dólares por parte del fondo financiero de Abu Dabi, MGX, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, en Binance. Como parte del acuerdo, el fondo de Abu Dabi compró 2.000 millones de dólares en la criptomoneda estable WLF, denominada USD1, para invertir en Binance . Las criptomonedas estables son un tipo popular de criptomoneda que suele estar vinculada al dólar.

El acuerdo con WLF se produjo después de que Binance se declarara culpable en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y otras infracciones, y de que el Departamento de Justicia le impusiera una multa de 4.300 millones de dólares.

Además, el ex director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable en Estados Unidos de violar la Ley de Secreto Bancario y de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero.

Zhao, que aún posee el 90% de Binance, cumplió una condena de cuatro meses de cárcel en 2024 y el año pasado recibió el indulto de Trump. A pesar de las promesas de Binance de combatir el crimen, investigadores internos descubrieron el año pasado que, según informes, alrededor de 1700 millones de dólares en criptomonedas se movieron a través de Binance hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo.

De igual modo, los grupos de vigilancia critican duramente la oferta de Truth Social de vender a Wall Street accesos anticipados a las publicaciones de Trump en Truth Social por 100.000 dólares al mes.

“Utilizar la presidencia para canalizar información no pública a los principales clientes institucionales de su empresa de medios con fines de lucro no es simplemente el acto más reciente de Trump en materia de tráfico de influencias”, dijo Virginia Canter, asesora principal de ética y anticorrupción de Democracy Defenders Action.

“Se trata de una escalada significativa en la explotación y monetización de la presidencia para su beneficio personal. Proporcionar a los medios de comunicación de Trump acceso ultrarrápido a información oficial no pública es un paso hacia la normalización del uso de información privilegiada y la corrupción pública, sin tener en cuenta el daño que esto pueda causar a los inversores comunes, quienes no tendrán el mismo acceso que sus adinerados clientes institucionales.”

Canter añadió que “Trump depende cada vez más de la presidencia para generar beneficios empresariales, ya que su empresa de medios de comunicación ha estado perdiendo dinero durante los últimos trimestres”.

Trump Media & Technology, la empresa detrás de la plataforma Truth Social, anunció el 10 de agosto que perdió la friolera de 238 millones de dólares en los tres meses hasta junio, al diversificarse hacia nuevos negocios, incluidas las criptomonedas.

Los principales líderes demócratas se hacen eco de estas críticas.

En una carta enviada en julio a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), los senadores Schiff y Warren calificaron el nuevo acuerdo de Truth Social como “un abuso escandaloso del cargo de Presidente para su beneficio personal que perjudica a los inversores comunes y corrientes y la integridad de nuestros mercados, al tiempo que enriquece a Wall Street y a otros privilegiados adinerados”.

De cara al futuro, McQuade instó a que se establezcan “nuevas normas y nuevas consecuencias para proteger al público de un presidente dispuesto a anteponer su propio beneficio económico al interés público”.