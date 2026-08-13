Parras: altos precios de hospedaje por vendimias quedan fuera de regulación de Turismo

“La regulación no es como que nosotros le regulemos porque aparte no seríamos la autoridad competente”, sostuvo Martha Moncada, titular de Turismo en la entidad, al referirse a los señalamientos por los elevados costos de las habitaciones durante la temporada vitivinícola.

La Secretaría de Turismo de Coahuila descartó intervenir en la regulación de las tarifas hoteleras en Parras de la Fuente durante las fiestas de las vendimias, al señalar que la dependencia estatal no cuenta con facultades legales para fijar o controlar los precios del hospedaje.

La funcionaria pidió considerar también las condiciones de ocupación que enfrentan los empresarios hoteleros durante el resto de la semana, pues señaló que la mayor demanda se concentra principalmente los viernes y sábados.

“De lunes a jueves los índices son muy bajos ahí. La realidad es que es la noche a veces el jueves, pero nada más es viernes y sábado”, explicó.

Ante las quejas por tarifas elevadas en algunos establecimientos, Moncada aseguró que Parras cuenta con alternativas de hospedaje para distintos presupuestos, utilizadas incluso por personal del Gobierno del Estado cuando acude al municipio.

“Sí hay precios de habitaciones muy altas, pero también hay precios muy accesibles y te lo digo porque nosotros mismos al tener que ir a esto tenemos que buscar algo también accesible”, comentó.

La secretaria añadió que no todas las actividades relacionadas con las vendimias requieren un gasto elevado. Como ejemplo, mencionó las celebraciones de Casa Madero y Segovia Fuantos, las cuales, señaló, son gratuitas y abiertas al público.

Finalmente, ante posibles incumplimientos en la prestación de servicios turísticos por parte de los establecimientos, Moncada recomendó a los visitantes presentar las quejas correspondientes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).