Américo Villarreal regresará a Tamaulipas por diputación

Así lo reconocieron delegados políticos del Movimiento de Regeneración Nacional, al señalar que Villarreal Santiago deberá retirarse del cargo el próximo mes de septiembre.

La salida del delegado estatal del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, es solo cuestión de tiempo, pues ya está inscrito como aspirante a una diputación federal por Morena en Tamaulipas.

Por lo pronto, este jueves, en Ramos Arizpe, se reunirán los precandidatos de Morena a alcaldes y diputados federales con representantes nacionales para analizar la elección del 2027.

La reunión será presidida por Jorge Gaviño, coordinador de Morena para Coahuila en el 2027, y el responsable de la segunda circunscripción, Alejandro Peña.

A diferencia de ocasiones anteriores, se espera una nutrida asistencia, pues la convocatoria fue amplia y seguramente habrá sorpresas por el número e identidad de los invitados.

Veremos y diremos...

ADIÓS ADELANTADO

Ya entrados en gastos, hay que decir que la de hoy puede que sea una de las últimas asambleas a las que asista Diego del Bosque en calidad de dirigente estatal de Morena.

Al parecer, los enviados del Comité Ejecutivo Nacional de la 4T tienen la instrucción de acotar la intervención de Del Bosque en la selección de aspirantes al proceso electoral del próximo año.

El objetivo es evitar que intente imponer candidaturas a alcaldías y diputaciones para familiares y amigos cercanos, como ocurrió en la elección federal anterior.

El plan es anticipar para septiembre la renovación del Comité estatal morenista con el nombramiento de un delegado especial que supla al actual diputado local plurinominal.

Y es que hay temor, tal vez fundado, de que ya encarrerados algunos aspirantes, acepten pagar para torcer la suerte y salir premiados en la tómbola.

¿Será?

OREJAS DE BURRO

De oficiosos andan algunos alcaldes y funcionarios regionales de la Región Carbonífera al establecer prohibiciones a políticos comarcanos para hablar con el fiscal Federico Fernández.

Sea por celo, sea por futurismos políticos, el caso es que, desde lo oscurito, el subsecretario regional, Francisco Tobías, dicen, reprende a todo funcionario del PRI que platica con el fiscal.

Es evidente que Tobías no ha recibido línea superior para actuar de esta manera, pero su actitud ya incomoda a funcionarios públicos y políticos locales que son regañados como niños de kínder.

Ya nomás falta que el maestro Pancho los mande hincar a una esquina de la oficina y les ponga orejas de burro, aseguran.

VIVILLO DESDE CHIQUILLO

El ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, urgió al gobierno federal a autorizar la explotación de gas shale en el norte de la entidad por ser imperativo para el desarrollo del país.

Montemayor Seguy destacó que la producción del gas posicionará a Coahuila como un factor clave en la generación de energía en México.

Lo que don Rogelio no dice es que él y la familia Guadiana son los dueños de los mejores y más grandes yacimientos del gas pizarra en la Cuenca de Burgos, del norte de Coahuila.

El interés tiene pies...