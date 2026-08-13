Hallan a hombre decapitado sobre vías del tren en Saltillo; indagan posible suicidio

El cuerpo decapitado de un hombre fue localizado la mañana de este jueves sobre las vías del tren, entre las colonias Laura Riojas de Colosio y Nueva Jerusalén, en Saltillo. De manera extraoficial, se investiga la posibilidad de que la víctima se hubiera colocado sobre las vías antes del paso del ferrocarril. El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6:00 horas, cuando un hombre que caminaba por los alrededores rumbo a su trabajo observó el cuerpo y dio aviso al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento. La zona fue acordonada mientras se solicitaba la presencia de las autoridades ministeriales. El hombre vestía una playera azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos. El cuerpo presentaba una lesión que provocó la separación de la cabeza, la cual fue localizada a un costado.

Durante las diligencias llegaron familiares de una persona que había salido durante la madrugada de un domicilio de la colonia Ricardo Flores Magón y no había regresado. Las características de la vestimenta coincidían con las proporcionadas sobre la víctima. Aunque inicialmente la Fiscalía General del Estado (FGE) no contaba con la identidad oficial, trascendió que se trataba de Ángel Adrián Moreno López, de 26 años.

De acuerdo con lo señalado por familiares, durante la madrugada habría sostenido una discusión con su pareja y salió de su domicilio alrededor de las 3:00 horas. Al no responder las llamadas, comenzaron a buscarlo. Esta circunstancia forma parte de la información recabada en torno al caso, sin que hasta el momento se haya establecido oficialmente su relación con la muerte.