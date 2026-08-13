Hallan a hombre decapitado sobre vías del tren en Saltillo; indagan posible suicidio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Hallan a hombre decapitado sobre vías del tren en Saltillo; indagan posible suicidio
    Personal de la Sedena apoyó en el resguardo del área mientras se realizaban las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

La víctima fue localizada entre las colonias Laura Riojas de Colosio y Nueva Jerusalén; trascendió que se trataba de Ángel Adrián Moreno López, de 26 años

El cuerpo decapitado de un hombre fue localizado la mañana de este jueves sobre las vías del tren, entre las colonias Laura Riojas de Colosio y Nueva Jerusalén, en Saltillo. De manera extraoficial, se investiga la posibilidad de que la víctima se hubiera colocado sobre las vías antes del paso del ferrocarril.

El hallazgo ocurrió minutos antes de las 6:00 horas, cuando un hombre que caminaba por los alrededores rumbo a su trabajo observó el cuerpo y dio aviso al Sistema de Emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arde-transporte-de-personal-en-saltillo-investigan-si-fue-provocado-LJ22812191

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento. La zona fue acordonada mientras se solicitaba la presencia de las autoridades ministeriales.

El hombre vestía una playera azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos. El cuerpo presentaba una lesión que provocó la separación de la cabeza, la cual fue localizada a un costado.

$!Familiares acudieron al lugar luego de que las características de la vestimenta coincidieran con las de la persona que buscaban.
Familiares acudieron al lugar luego de que las características de la vestimenta coincidieran con las de la persona que buscaban. ULISES MARTÍNEZ

Durante las diligencias llegaron familiares de una persona que había salido durante la madrugada de un domicilio de la colonia Ricardo Flores Magón y no había regresado. Las características de la vestimenta coincidían con las proporcionadas sobre la víctima.

Aunque inicialmente la Fiscalía General del Estado (FGE) no contaba con la identidad oficial, trascendió que se trataba de Ángel Adrián Moreno López, de 26 años.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento del hombre.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento del hombre. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con lo señalado por familiares, durante la madrugada habría sostenido una discusión con su pareja y salió de su domicilio alrededor de las 3:00 horas. Al no responder las llamadas, comenzaron a buscarlo. Esta circunstancia forma parte de la información recabada en torno al caso, sin que hasta el momento se haya establecido oficialmente su relación con la muerte.

$!Agentes de Investigación Criminal y peritos de la FGE procesaron el área y recolectaron indicios.
Agentes de Investigación Criminal y peritos de la FGE procesaron el área y recolectaron indicios. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyó en el resguardo del área, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la FGE realizaron el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y las entrevistas correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marcando territorio

Marcando territorio
true

Coahuila: ¿Qué falta para detonar la explotación del gas?
true

POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila
Autoridades investigan el origen del siniestro y no descartan que el autobús haya sido incendiado de manera intencional.

Arde transporte de personal en Saltillo; investigan si fue provocado
Al corte de la semana epidemiológica 30 de este año, Coahuila reporta 268 casos de VIH.

Coahuila: Se disparan 50% casos de VIH durante 2026
México llega al Mundial femenil como número uno del ranking mundial y con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver
Los detalles de la amenaza que Irán representaba para la vida de Trump fueron descritos por funcionarios después de que el presidente confirmara la misión secreta a los periodistas el martes por la noche.

Revelan que la amenaza de un misil portátil provocó que Trump cambiara su vuelo a Turquía
Equipos de rescate transportan a la sobreviviente Daniela Largo tras sacarla de los escombros, un día después de que un terremoto azotara Pereira, Colombia, el martes 11 de agosto de 2026.

Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales