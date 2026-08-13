Los demócratas interrogan al Pentágono sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln tras los informes de marineros que intentaron saltar por la borda

El martes, Navy Times informó que al menos dos marineros tuvieron que ser impedidos de saltar por la borda, mientras que otros familiares que hablaron con el medio dijeron que sus seres queridos estaban sumidos en una profunda depresión a bordo del Lincoln.

Los legisladores demócratas exigen respuestas al Departamento de Guerra sobre las condiciones a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln , después de que varios informes indiquen que el desgaste de un despliegue prolongado ha tenido graves consecuencias psicológicas para los aproximadamente 5.000 marineros e infantes de marina del buque.

El portaaviones inició un despliegue programado de siete meses en el Mar de China Meridional el pasado mes de noviembre, pero fue redirigido al Mar Arábigo en enero, poco antes del inicio de la Operación Furia Épica contra Irán . Ha permanecido allí desde entonces.

La semana pasada, según MS NOW , más de 200 familiares se reunieron con el secretario interino de la Marina, Hung Cao, para expresar sus inquietudes. Una esposa de un militar relató haber recibido un mensaje de su marido que decía: “Espera no despertar mañana”, según contó una asistente a Stars and Stripes .

«Cuando puede escribirme un correo electrónico, está totalmente dispuesta», declaró Shelby Sanders, cuya madre presta servicio a bordo del Lincoln, a Navy Times. «Creo que han tenido cinco semanas de operaciones de combate ininterrumpidas o algo así, lo que dificulta mucho la comunicación constante e incluso saber si podremos comunicarnos. Es una lástima».

El representante Mike Levin (demócrata por California), cuyo distrito abarca parte del condado de San Diego, informó en una publicación de X el 7 de agosto que el Lincoln tenía “duchas con moho, inodoros rotos, semanas sin agua caliente, comidas que se reducían a media taza de arroz y dos tortillas”, así como “una tienda del barco sin jabón, desodorante ni pasta de dientes” y “marineros tan agotados que, según un miembro de la familia, el propio médico del barco advirtió que debían llegar pronto a puerto o la gente iba a empezar a perder la cabeza”.

“Hoy sería un gran día para que [el presidente] Trump despidiera a [el secretario de Guerra] Pete Hegseth y lo reemplazara con alguien realmente competente”, reiteró Levin el miércoles . “Todos los estadounidenses y todos los soldados desplegados en el extranjero estarían más seguros gracias a ello”.

En una carta enviada el miércoles a Hegseth y Cao, el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) señaló que el Lincoln “no ha hecho escala en ningún puerto en más de 200 días, estableciendo un récord de días consecutivos en el mar”.

“Se han reportado numerosos casos de escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental, problemas de seguridad en cubierta e interrupciones en el sistema postal, lo que ha provocado que muchos paquetes de ayuda destinados al barco se pierdan durante meses”, agregó Blumenthal, quien advirtió que la Armada “debe asegurarse de que las decisiones de extender los despliegues de portaaviones tengan en cuenta no solo las necesidades operativas inmediatas, sino también sus efectos acumulativos en la seguridad de la tripulación, la disponibilidad del equipo, los programas de mantenimiento y la capacidad de la fuerza de portaaviones para hacer frente a futuras contingencias”.

Blumenthal, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, exigió que la Armada presentara su propio informe sobre las condiciones a bordo del portaaviones, su evaluación de la preparación física y mental de los suboficiales y suboficiales para desempeñar sus funciones, y si el despliegue continuado del Lincoln era necesario para lograr los objetivos militares de Estados Unidos contra Irán.

«No hemos observado un aumento en las ideas o intentos de suicidio a bordo del buque», declaró la Armada a CNN en un comunicado el jueves. «Nos tomamos muy en serio el bienestar de cada miembro del servicio y contamos con profesionales religiosos, médicos y de salud mental disponibles para evaluar y abordar las inquietudes que surjan».

«Los hombres y mujeres a bordo del Lincoln han respondido al llamado de servir a su país. El Departamento les debe no solo suministros, mantenimiento y apoyo adecuados durante este despliegue, sino también un modelo sostenible de generación de fuerzas que no dependa de extender repetidamente el número de marineros y buques para satisfacer las constantes demandas operativas», concluyó Blumenthal en su carta a Hegseth y Cao.

“Nuestros militares merecen nada menos que el pleno apoyo de su gobierno, y el pueblo estadounidense merece una estrategia militar que esté a la altura de los sacrificios que les pedimos que hagan”.