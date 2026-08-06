Esta es la razón por la que los misiles rusos están logrando cada vez más atravesar las defensas ucranianas

La falta de tiempo ha dejado a Kiev y a otras ciudades cada vez más expuestas a devastadores ataques con misiles que caen con tal velocidad y trayectoria tan pronunciada que Ucrania afirma que solo el sistema de defensa Patriot, de fabricación estadounidense, puede detenerlos.

Cuando Rusia lanza un misil balístico contra Ucrania , los sistemas de defensa aérea solo tienen minutos, a veces segundos, para detectar e interceptar la letal amenaza.

Sin embargo, Ucrania alega que cuenta con muy pocas baterías e interceptores para protegerse.

A diferencia de los misiles de crucero, que se comportan como aviones no tripulados, los misiles balísticos se lanzan como cohetes y luego caen en picado hacia sus objetivos a varias veces la velocidad del sonido.

Esto reduce drásticamente el tiempo disponible para localizar y destruir una ojiva. El resultado ha sido ataques reiterados, como el reciente bombardeo sobre la capital ucraniana, que tuvo como objetivo una fábrica de cerveza, un almacén y una oficina de clasificación de correos. Al menos 17 personas murieron y decenas resultaron heridas, según informó Volodímir Zelensky.

Cuando la ojiva es lanzada hacia su objetivo, “su trayectoria es muy, muy pronunciada y alcanza una velocidad vertiginosa”, afirmó Thomas Withington, experto en guerra electrónica del Royal United Services Institute, quien comparó la física con la de jugar a la pelota. Si la pelota “va muy rápido, es más difícil atraparla”.

El misil Iskander-M, lanzado desde tierra, es el principal misil balístico del Kremlin. Otro ejemplo es el misil Kinzhal, lanzado desde el aire. Rusia también ha disparado misiles de defensa aérea S-300 y S-400 contra objetivos terrestres. El modelo Zircon es técnicamente un misil de crucero antibuque hipersónico, pero su alta velocidad se asemeja a la de un misil balístico y genera un problema de interceptación similar.

He aquí un vistazo al desafío que supone proteger a Ucrania de algunos de los proyectiles más letales de Rusia.

El sistema Patriot ofrece cierta protección.El sistema Patriot más avanzado suministrado a Ucrania está diseñado para la defensa antimisiles de alta velocidad. En lugar de explotar cerca del objetivo, el sistema PAC-3 utiliza un interceptor maniobrable diseñado para colisionar con la ojiva entrante. La tecnología Patriot debe rastrear el misil, predecir su trayectoria y lanzarlo en cuestión de minutos, a veces con solo segundos para el ataque final.

Según el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yurii Ihnat, los misiles Patriot son actualmente el único sistema en servicio en Ucrania capaz de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon. Estados Unidos y sus aliados operan otros sistemas antibalísticos, incluidos el THAAD y los sistemas de defensa marítima Aegis, pero no se han proporcionado a Ucrania.

Ni siquiera la protección del sistema Patriot está garantizada. Cuando una batería Patriot está ausente, fuera de posición o con escasez de misiles, la mayoría de las demás defensas ucranianas no pueden sustituirla.

Ucrania tiene muy pocas baterías para proteger todas las ciudades. Rusia combina misiles balísticos con misiles de crucero, drones y señuelos, lo que obliga a los defensores a rastrear numerosas amenazas y racionar los escasos interceptores.

La escasez de interceptores es solo una parte de un problema global.La escasez de interceptores se ha agudizado a medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha consumido un gran número de interceptores Patriot y THAAD. Un análisis de Associated Press estimó que el inventario estadounidense de Patriot se había reducido al menos un 65 % con respecto a su nivel anterior a la guerra, mientras que el Pentágono afirmó mantener un amplio arsenal.

La producción no puede cubrir la brecha de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y está trabajando para alcanzar una capacidad anual de 2000 para finales de 2030.

La OTAN afirma que se espera que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abra sus puertas en septiembre en Alemania.

Las señales políticas de Washington también han cambiado. En una cumbre de la OTAN el mes pasado en Turquía, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot. Aproximadamente tres semanas después, declaró que no había tomado una decisión final. Incluso con la licencia, funcionarios y expertos declararon a AP que comenzar la producción en Ucrania llevaría años.

Ucrania apunta al arquero en lugar de a la flecha

Ucrania también está intentando destruir los lanzadores de misiles y la infraestructura rusa antes de que se puedan disparar los misiles, atacando al arquero en lugar de a la flecha.

Personas familiarizadas con las conversaciones informaron a AP que Zelenskyy le pidió a Trump que ayudara a obtener el permiso de Elon Musk para que las fuerzas ucranianas utilizaran las comunicaciones de Starlink para atacar objetivos dentro de Rusia, donde Musk ha restringido el servicio.

Dicho acceso podría ayudar a los drones ucranianos a localizar lanzadores e infraestructura relacionada, reduciendo así el número de misiles a los que se enfrentan las baterías Patriot. La solicitud no ha sido confirmada públicamente por la Casa Blanca, la Embajada de Ucrania ni SpaceX.

Kiev también está desarrollando Freya, un sistema antibalístico de menor costo propuesto por Ucrania y diseñado para reducir la dependencia de los misiles Patriot. Ucrania y nueve países europeos formaron una coalición en julio para desarrollar una capacidad compartida de defensa antimisiles, y Zelenskyy afirmó que podrían desarrollar conjuntamente un sistema de producción en masa en un plazo de 12 meses. Freya aún se encuentra en desarrollo y se desconoce cuándo podría entrar en funcionamiento.

Tras el último ataque balístico ruso contra Kiev, Zelenskyy afirmó que Ucrania recibió solo un tercio de los misiles de defensa aérea en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Añadió que los socios de Ucrania que no estén dispuestos a aumentar de inmediato la entrega de interceptores deberían, en cambio, imponer nuevas sanciones, y señaló que una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos no se ha visto afectada por las sanciones.