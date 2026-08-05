Lluvia aplaza el Saraperos vs Algodoneros; habrá doble cartelera este jueves

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    Lluvia aplaza el Saraperos vs Algodoneros; habrá doble cartelera este jueves
    Después de una espera de alrededor de 90 minutos, Unión Laguna anunció la reprogramación del encuentro. FOTO: ALGODONEROS DE UNIÓN LAGUNA

Las lluvias que cayeron sobre Torreón impidieron la realización del segundo juego entre Saraperos y Algodoneros

La lluvia cambió los planes en el Estadio de la Revolución. El segundo juego de la serie entre Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna, programado para iniciar a las 19:30 horas de este miércoles, fue pospuesto debido a las condiciones del terreno de juego.

Las precipitaciones comenzaron poco antes de la hora pactada para el primer lanzamiento y se mantuvieron sobre Torreón durante la noche. Mientras el personal del estadio trabajó para mantener el campo en condiciones, jugadores y aficionados permanecieron a la espera de una resolución.

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Tras aproximadamente una hora y media de espera, Unión Laguna informó de manera oficial que el encuentro no podría disputarse, ya que el terreno no ofrecía las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo del juego.

Con ello, la serie se definirá este jueves mediante una doble cartelera que comenzará a las 18:00 horas en el Estadio de la Revolución.

La suspensión llega en un momento importante para ambos equipos. Algodoneros inició la serie con una victoria de 10-0 sobre Saraperos en el primer juego del último Clásico Coahuilense de la temporada regular, resultado que fortaleció sus aspiraciones de mantenerse en zona de clasificación a los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.

Por su parte, la Nave Verde, ya eliminada de la contienda por la postemporada, buscará cerrar la campaña con una mejor imagen y evitar que su rival estatal complete la barrida en la serie. Los dos encuentros del jueves representarán la última oportunidad para Saltillo de despedirse del calendario regular con triunfos ante Algodoneros.

La doble jornada también podría ser determinante para las aspiraciones de Unión Laguna, que continúa peleando por asegurar uno de los boletos disponibles a los Playoffs de la Zona Norte y evitar depender de otros resultados en el cierre de la campaña.

Con el ajuste en el calendario, ambos clubes afrontarán un exigente cierre de temporada, con dos partidos en una misma tarde que definirán el último Clásico Coahuilense de 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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