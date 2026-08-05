Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, advierte riesgo de censura en lineamientos sobre Derecho de las Audiencias

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Coahuila
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    Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, advierte riesgo de censura en lineamientos sobre Derecho de las Audiencias
    Rubén Moreira Valdez advirtió sobre los posibles efectos de los lineamientos en materia de libertad de expresión. CORTESÍA

El legislador cuestiona facultades para determinar información falsa, aplicar sanciones económicas y revisar resoluciones de defensores de los públicos

Los lineamientos sobre el Derecho de las Audiencias podrían abrir la puerta a una intervención gubernamental en los contenidos difundidos por radio y televisión, advirtió el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, al señalar que el proyecto contempla facultades que, a su juicio, exceden lo aprobado por el Congreso.

Durante su intervención en tribuna de la Comisión Permanente, el coordinador parlamentario del PRI cuestionó que la autoridad pueda determinar qué información es “falsa o descontextualizada”, imponer sanciones económicas a medios de comunicación y revisar resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias.

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Moreira Valdez sostuvo que estas disposiciones representarían un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a acceder a información libre y plural.

“Con ello, el gobierno terminaría decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, se pueden transmitir o no”, afirmó.

El legislador criticó además el cambio de postura que, según dijo, ha tenido el gobierno respecto a la regulación de los medios y las libertades democráticas.

“No que prohibido prohibir, no que benditas redes sociales, no que el régimen no trataba de restringir libertades. Pues la oveja era lobo y ya mostró su verdadera cara. No sean comparsa de un gobierno que quiere la censura”, expresó.

ALERTA POR FACULTADES Y SANCIONES

El exgobernador de Coahuila recordó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ha expresado preocupaciones sobre los lineamientos, principalmente por la discrecionalidad que podrían generar y por una eventual intervención de la autoridad en decisiones relacionadas con contenidos informativos.

De acuerdo con Moreira Valdez, el proyecto contempla multas que podrían alcanzar hasta uno por ciento de los ingresos de los medios por supuestas faltas relacionadas con la información difundida.

También cuestionó la creación de un recurso de inconformidad mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias.

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A juicio del legislador, este mecanismo convertiría al gobierno en una instancia con capacidad para intervenir en decisiones sobre contenidos informativos.

El diputado vinculó sus críticas con la situación que enfrenta actualmente el periodismo en México y afirmó que 53 periodistas han salido de medios de comunicación y tres fueron asesinados durante el último mes en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

“Los periodistas están en contra, los comunicadores están en contra, porque se está armando con la aquiescencia de ustedes una censura que va avanzando”, manifestó.

Moreira Valdez también señaló casos de entidades donde, según sus declaraciones, se han impulsado medidas contra periodistas, entre ellas Puebla, Oaxaca, Veracruz y Campeche.

Ante este escenario, planteó que se establezca expresamente que no puedan presentarse quejas anónimas dentro de los mecanismos contemplados, con el propósito, dijo, de evitar el uso político de estos procedimientos contra medios y comunicadores.

Finalmente, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a defender las libertades democráticas y evitar cualquier retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

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