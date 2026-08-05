Alerta un informe que el Arco del Triunfo de Trump podría alterar importancia histórica de sitios en Washington

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    Alerta un informe que el Arco del Triunfo de Trump podría alterar importancia histórica de sitios en Washington
    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presentó los planes del presidente de EU, Donald Trump, para construir un arco del triunfo en Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia del país. EFE/Shawn Thew

El arco es uno de varios proyectos que el presidente ha impulsado para dejar una huella duradera en Washington

WASHINGTON- El arco conmemorativo que ha propuesto el presidente Donald Trump, cuya altura podría alcanzar los 76 metros (250 pies), podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos a su ubicación prevista, según una evaluación del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

La ubicación de muchos de los monumentos, edificios y sitios históricos de Washington han sido planeada cuidadosamente a lo largo de las décadas para reflejar momentos importantes de la historia del país y evocar un simbolismo al estar unidos por líneas de visión con otros lugares.

El imponente arco dorado, que el mes pasado recibió la aprobación inicial de una comisión federal, afectaría la “integridad” de decenas de esas propiedades históricas porque cambiaría las “relaciones visuales y espaciales que definen el carácter” entre ellas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/presenta-la-casa-blanca-el-diseno-del-arco-del-triunfo-de-trump-para-washington-GF19944435

En el informe del NPS se indica que el área inmediata del proyecto se encuentra dentro del paisaje cultural del Corredor de Memorial Avenue, “un paisaje histórico diseñado de importancia nacional que se extiende entre el Monumento a Lincoln en Washington, D.C., y el Cementerio Nacional de Arlington en Arlington, Virginia”.

Uno de los elementos más evidentes que se mencionan en el informe es que el arco rompería la alineación entre el Monumento a Lincoln, el Puente Memorial y Arlington House, que anteriormente fue hogar del general confederado Robert E. Lee.

“El alineamiento del puente y el paisaje ceremonial asociado tenían como objetivo unir física y simbólicamente al Norte y al Sur mediante una composición monumental coordinada que se extiende a través del río Potomac”, se explica en el informe.

La conexión entre el Monumento a Lincoln y Arlington House es una de varias estructuras históricas que resulta directamente afectada por la estructura propuesta. El informe añadió que el complejo de monumentos National Mall, el Capitolio federal, el Monumento a Washington y sus terrenos, y el parque Lady Bird Johnson también resultarían afectados directamente.

El informe supone un obstáculo para un proyecto que ha avanzado sin mayores problemas por varias etapas del proceso de aprobación ante organismos de planificación integrados por designados y aliados de Trump.

$!El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una maqueta del arco del triunfo que propone construir en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una maqueta del arco del triunfo que propone construir en Washington. . EFE/Jim Lo Scalzo

La Casa Blanca afirmó en un correo electrónico que cumplirá con todos los requisitos legales para la construcción del arco.

El arco es uno de varios proyectos que el presidente ha impulsado para dejar una huella duradera en Washington. La posibilidad de alterar el paisaje de la ciudad ya ha generado oposición, e incluso una demanda presentada por un grupo de veteranos y un historiador.

El diseño del arco, propuesto por Trump, ya recibió una primera aprobación de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. Todos los comisionados fueron nombrados por Trump. La Comisión de Planificación del Área de la Capital Nacional aprobó el emplazamiento y los planes preliminares el mes pasado. Se tiene previsto que el organismo vuelva a abordar el asunto en su reunión de septiembre.

“El Arco del Triunfo en Memorial Circle será uno de los hitos más icónicos no sólo en Washington, D.C., sino en todo el mundo”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un correo electrónico. “Mejorará la experiencia de los visitantes al Cementerio Nacional de Arlington para los veteranos, familiares de los caídos y todos los estadounidenses por igual, sirviendo como un recordatorio visual de los nobles sacrificios asumidos por tantos héroes estadounidenses a lo largo de nuestros 250 años de historia para que podamos disfrutar de nuestras libertades hoy en día”.

El arco es uno de varios proyectos propuestos por Trump que enfrentan litigios. Los demandantes, tres veteranos y un historiador, han impugnado su construcción al afirmar que requiere de la aprobación del Congreso.

“Nuestra demanda, en esencia, es que nada de esto tiene autorización para estar ocurriendo”, manifestó Nicolas Sansone, abogado del Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes. La autorización para la construcción de un monumento “en el núcleo de Washington, D.C., en terrenos del Servicio de Parques Nacionales” requiere una ley del Congreso, sostuvo.

En la evaluación del NPS se confirma lo que, de acuerdo con los demandantes, hará la construcción a esa área simbólica y solemne, añadió.

“Creo que es muy significativo que el propio Servicio de Parques Nacionales entienda que va a tener este efecto”, expresó Sansone.

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