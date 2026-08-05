Atribuyen inundaciones en Ramos Arizpe a obra de drenaje sin terminar

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Coahuila
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    Atribuyen inundaciones en Ramos Arizpe a obra de drenaje sin terminar
    La falta de obras de drenaje fue la causa central de las inundaciones en la carretera Monterrey-Saltillo. Manuel Rodríguez

La falta de conexión pluvial en las vías del ferrocarril generó colapso vial en la autopista tras las recientes lluvias.

La falta de conexión de un proyecto de drenaje pluvial inconcluso provocó severas inundaciones y el colapso de la circulación en la autopista de Ramos Arizpe tras las recientes lluvias, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que el estancamiento de agua en esta vialidad se originó porque una obra ejecutada en administraciones anteriores no obtuvo los permisos necesarios para conectar la tubería a través de los terrenos donde se ubican las vías del ferrocarril.

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“El agua que tenemos en la autopista es debido a que en un drenaje que se hizo anteriormente no se nos dio la conexión en las vías del ferrocarril y no pudimos hacerlo”, detalló.

$!Las condiciones en la infraestructura generaron estos contratiempos.
Las condiciones en la infraestructura generaron estos contratiempos. Manuel Rodríguez

Para solucionar de manera definitiva esta problemática, que paraliza el tránsito cada vez que se registran lluvias intensas, el Ayuntamiento ya realiza las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para concluir el proyecto pluvial.

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“Ya la estamos gestionando y esperamos que en unos meses se pueda conectar el drenaje para evitar el cierre de la circulación y las inundaciones que actualmente se presentan en la carretera”, afirmó Gutiérrez Merino.

$!Incluso, luego de 24 horas de las lluvias, seguían reportándose encharcamientos.
Incluso, luego de 24 horas de las lluvias, seguían reportándose encharcamientos. Manuel Rodríguez

La falta de una salida adecuada para el agua también afectó vialidades aledañas, como el bulevar Miguel Ramos Arizpe, donde 24 horas después de las precipitaciones aún persistían importantes encharcamientos.

“Hay lugares que permanecen inundados durante mucho tiempo porque el agua sigue utilizando sus cauces naturales, como en la calle Manantiales hacia la autopista... una de ellas quedó completamente destrozada porque fue demasiada agua”, expuso.

El alcalde señaló que el municipio ya desplegó retroexcavadoras y camiones para retirar el lodo y los escombros arrastrados por la corriente. No obstante, precisó que las labores de bacheo y recarpeteo comenzarán una vez que el suelo se haya secado por completo.

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Finalmente, Gutiérrez Merino pidió comprensión a los automovilistas por las afectaciones ocasionadas por las lluvias e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura y materiales de construcción en la vía pública, a fin de prevenir el taponamiento de cauces y rejillas pluviales.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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