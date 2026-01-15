COECYT enfrenta insuficiencia presupuestal para impulsar investigación en Coahuila

El director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), Mario Valdés, señaló que el presupuesto disponible para investigación en Coahuila resulta insuficiente, pese a que el organismo contará este año con recursos estatales y provenientes de multas electorales.

Explicó que, hasta el momento, no se ha definido el presupuesto de la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ni se ha informado de qué manera se distribuirán los recursos federales a los estados. Si bien dijo que se tiene conocimiento de proyectos a nivel nacional en materia de investigación y becas para estudiantes, tanto nacionales como internacionales, aclaró que no existe claridad sobre apoyos específicos para proyectos estatales.

“Estamos ahorita todavía en espera, el presupuesto de la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología no se ha definido y no nos han hecho llegar de qué manera van a hacer los apoyos para los estados”, señaló.

Valdés indicó que, mientras se resuelve esa situación, el COECYT arrancará el año con alrededor de 15 millones destinados al Consejo en el presupuesto estatal para este año y con los recursos obtenidos por multas electorales, con los cuales se buscará operar los proyectos y programas previstos para 2026. Detalló que durante 2025 se obtuvieron aproximadamente 12 millones de pesos por este concepto, lo que permitirá iniciar el año con cierta estabilidad financiera, aunque reconoció que dichos recursos no son suficientes, particularmente para fortalecer la investigación científica.

“Esto nos permite arrancar bien este año con todos los programas que traemos y esperemos que en este 2026 tengamos más aportaciones para poder complementarlo”, mencionó.

Explicó que, tan sólo para el fideicomiso destinado a proyectos de investigación, se requerirían al menos 10 millones de pesos adicionales, a fin de generar un impacto más sólido. En ese sentido, subrayó la necesidad de incrementar el presupuesto para atender de manera adecuada las demandas del sector.

El titular del COECYT detalló que el organismo tiene en operación cerca de 25 programas, entre los que se encuentran acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología, apoyos a proyectos de investigación, el museo itinerante, unidades móviles de ciencia y tecnología, ferias de ciencias y creatividad, el sistema estatal de investigadores, diplomados, encuentros nacionales del conocimiento y la Semana Nacional del Conocimiento y la Innovación, con la expectativa de cumplir las metas planteadas para este año.