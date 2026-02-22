¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?
Incertidumbre, inversión y percepción de riesgo tras un hecho de alto impacto en seguridad
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrió un debate que va más allá de la seguridad pública y alcanza a la economía, particularmente en torno a la inversión privada, la percepción de riesgo y el posible impacto en estados como Coahuila.
Mientras algunos analistas advierten que hechos de violencia de alto impacto pueden generar incertidumbre económica y frenar decisiones de inversión, otros consideran que no existen elementos técnicos ni variables confiables para hablar de un impacto directo en la entidad.
Para el analista financiero Marcelo Lara, el contexto en el que ocurre este hecho es determinante para evaluar sus posibles repercusiones económicas.
“En mi opinión, sí”, señaló al ser cuestionado sobre si el abatimiento de un líder criminal puede tener efectos económicos observables en México y en Coahuila.
Explicó que el momento se da en medio de presiones internacionales y negociaciones comerciales, lo que incrementa la cautela de los inversionistas.
“La presidenta ya trae un frente muy complicado con los Estados Unidos y lo sabemos, es la guerra de los aranceles (...) se le vuelve a abrir otro frente con todos los hechos de violencia que evidentemente son un mensaje muy negativo hacia las inversiones que pudieran venir o las que ya están en el país”, explicó.
A esto se suma la cercanía de eventos internacionales de gran visibilidad. “Tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el mundial de futbol (...), es un escaparate para el país que lo organiza”.
Desde su perspectiva, el resultado inmediato es un ambiente de mayor prudencia para el capital privado. “Sumar de todavía más incertidumbre a las inversiones (...) sumar más cautela al inversionista que quiere venir a México”.
Aunque reconoció que Coahuila mantiene condiciones de seguridad distintas a otras regiones del país, advirtió que el estado no es ajeno al contexto nacional.
“Estamos dentro de una casa que se llama México. Estamos dentro de un estado fronterizo que se mantiene alerta. Entonces, de alguna manera sí nos pueden llegar a rasguñar estos temas en las inversiones que hay en el estado”, indicó.
PODRÍA IMPACTAR A LA INVERSIÓN PRIVADA
Incluso estimó una posible afectación: “La inversión privada puede caer en un rango de cinco a 10 por ciento para Coahuila y no es por un tema que seamos un estado violento, sino porque el inversionista detiene el capital como medida de seguridad”.
Desde otra óptica, el economista y académico Francisco Antonio Serrano Camarena consideró que no es posible medir un impacto económico directo, y descartó que Coahuila enfrente consecuencias inmediatas derivadas de este hecho.
“Específicamente en México sí, a nivel estado no es posible medirlo directamente”, señaló el especialista.
Asimismo, señaló que las actividades vinculadas al crimen organizado no forman parte de la economía formal, lo que impide su seguimiento mediante indicadores tradicionales.
“No es posible verlo a través del monitoreo de variables, porque este no es un sector formal sobre el que existan mecanismos”, declaró en entrevista.
Además, cuestionó la narrativa de un impacto nacional generalizado atribuible a un solo grupo criminal. “Eso de que se diga que tiene impacto nacional, para empezar, es incorrecto”, puntualizó.
El académico recordó que, históricamente, los efectos económicos tras la captura o el abatimiento de líderes criminales se han concentrado en regiones específicas, no a nivel país.
“Sí hubo cambios, pero a nivel regional, no tanto a nivel nacional”, indicó.
Incluso planteó que, en algunos contextos, la disminución de actividades criminales puede traducirse en beneficios económicos locales.
“Esperaríamos beneficios porque este tipo de cobros que hacen los grupos ilegales a los empresarios desaparecerían o esperaríamos que desaparecieran”, explicó.