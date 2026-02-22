¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 febrero 2026
    ¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?
    Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas. CUARTOSCURO

Incertidumbre, inversión y percepción de riesgo tras un hecho de alto impacto en seguridad

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrió un debate que va más allá de la seguridad pública y alcanza a la economía, particularmente en torno a la inversión privada, la percepción de riesgo y el posible impacto en estados como Coahuila.

Mientras algunos analistas advierten que hechos de violencia de alto impacto pueden generar incertidumbre económica y frenar decisiones de inversión, otros consideran que no existen elementos técnicos ni variables confiables para hablar de un impacto directo en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Nemesio ‘Mencho’ Oseguera: de agricultor a jefe de guerra

Para el analista financiero Marcelo Lara, el contexto en el que ocurre este hecho es determinante para evaluar sus posibles repercusiones económicas.

“En mi opinión, sí”, señaló al ser cuestionado sobre si el abatimiento de un líder criminal puede tener efectos económicos observables en México y en Coahuila.

Explicó que el momento se da en medio de presiones internacionales y negociaciones comerciales, lo que incrementa la cautela de los inversionistas.

“La presidenta ya trae un frente muy complicado con los Estados Unidos y lo sabemos, es la guerra de los aranceles (...) se le vuelve a abrir otro frente con todos los hechos de violencia que evidentemente son un mensaje muy negativo hacia las inversiones que pudieran venir o las que ya están en el país”, explicó.

A esto se suma la cercanía de eventos internacionales de gran visibilidad. “Tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el mundial de futbol (...), es un escaparate para el país que lo organiza”.

Desde su perspectiva, el resultado inmediato es un ambiente de mayor prudencia para el capital privado. “Sumar de todavía más incertidumbre a las inversiones (...) sumar más cautela al inversionista que quiere venir a México”.

Aunque reconoció que Coahuila mantiene condiciones de seguridad distintas a otras regiones del país, advirtió que el estado no es ajeno al contexto nacional.

“Estamos dentro de una casa que se llama México. Estamos dentro de un estado fronterizo que se mantiene alerta. Entonces, de alguna manera sí nos pueden llegar a rasguñar estos temas en las inversiones que hay en el estado”, indicó.

$!Especialistas señalan que la percepción de seguridad y la estabilidad económica influyen directamente en decisiones de inversión y consumo.
Especialistas señalan que la percepción de seguridad y la estabilidad económica influyen directamente en decisiones de inversión y consumo. FREEPIK

PODRÍA IMPACTAR A LA INVERSIÓN PRIVADA

Incluso estimó una posible afectación: “La inversión privada puede caer en un rango de cinco a 10 por ciento para Coahuila y no es por un tema que seamos un estado violento, sino porque el inversionista detiene el capital como medida de seguridad”.

Desde otra óptica, el economista y académico Francisco Antonio Serrano Camarena consideró que no es posible medir un impacto económico directo, y descartó que Coahuila enfrente consecuencias inmediatas derivadas de este hecho.

“Específicamente en México sí, a nivel estado no es posible medirlo directamente”, señaló el especialista.

Asimismo, señaló que las actividades vinculadas al crimen organizado no forman parte de la economía formal, lo que impide su seguimiento mediante indicadores tradicionales.

“No es posible verlo a través del monitoreo de variables, porque este no es un sector formal sobre el que existan mecanismos”, declaró en entrevista.

Además, cuestionó la narrativa de un impacto nacional generalizado atribuible a un solo grupo criminal. “Eso de que se diga que tiene impacto nacional, para empezar, es incorrecto”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

El académico recordó que, históricamente, los efectos económicos tras la captura o el abatimiento de líderes criminales se han concentrado en regiones específicas, no a nivel país.

“Sí hubo cambios, pero a nivel regional, no tanto a nivel nacional”, indicó.

Incluso planteó que, en algunos contextos, la disminución de actividades criminales puede traducirse en beneficios económicos locales.

“Esperaríamos beneficios porque este tipo de cobros que hacen los grupos ilegales a los empresarios desaparecerían o esperaríamos que desaparecieran”, explicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Economía
inversiones

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza