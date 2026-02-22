¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrió un debate que va más allá de la seguridad pública y alcanza a la economía, particularmente en torno a la inversión privada, la percepción de riesgo y el posible impacto en estados como Coahuila.

Mientras algunos analistas advierten que hechos de violencia de alto impacto pueden generar incertidumbre económica y frenar decisiones de inversión, otros consideran que no existen elementos técnicos ni variables confiables para hablar de un impacto directo en la entidad.

Para el analista financiero Marcelo Lara, el contexto en el que ocurre este hecho es determinante para evaluar sus posibles repercusiones económicas.

“En mi opinión, sí”, señaló al ser cuestionado sobre si el abatimiento de un líder criminal puede tener efectos económicos observables en México y en Coahuila.

Explicó que el momento se da en medio de presiones internacionales y negociaciones comerciales, lo que incrementa la cautela de los inversionistas.

“La presidenta ya trae un frente muy complicado con los Estados Unidos y lo sabemos, es la guerra de los aranceles (...) se le vuelve a abrir otro frente con todos los hechos de violencia que evidentemente son un mensaje muy negativo hacia las inversiones que pudieran venir o las que ya están en el país”, explicó.

A esto se suma la cercanía de eventos internacionales de gran visibilidad. “Tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el mundial de futbol (...), es un escaparate para el país que lo organiza”.

Desde su perspectiva, el resultado inmediato es un ambiente de mayor prudencia para el capital privado. “Sumar de todavía más incertidumbre a las inversiones (...) sumar más cautela al inversionista que quiere venir a México”.

Aunque reconoció que Coahuila mantiene condiciones de seguridad distintas a otras regiones del país, advirtió que el estado no es ajeno al contexto nacional.

“Estamos dentro de una casa que se llama México. Estamos dentro de un estado fronterizo que se mantiene alerta. Entonces, de alguna manera sí nos pueden llegar a rasguñar estos temas en las inversiones que hay en el estado”, indicó.