Paternidades que manan orfandades

¿Les platico? ¡Arre!

Monterrey se distinguía por su cultura del trabajo.

Hoy es otra cosa.

Por ejemplo, el PPT -Partido del Poquito Trabajo- creado en esta ciudad, promueve la semana laboral de 40 horas, dándole en la madre al supuesto ideal que alentó su aparición hace 36 años.

Sus fundadores han sido siempre un par de hojarascas, hablando de turcos, como el melodramático “cara a cara” entre Adrián y Luis, del pasado viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Ganando el debate, Colosio pierde

Otro hojarasca es el abogado Mauricio Castillo, que presentó esta semana una iniciativa de ley en el Congreso de Nuevo León, para que se reconozcan los derechos de los “therian”.

TE PUEDE INTERESAR: Melodrama turco

Se hizo acompañar de algo con cabeza de caballo que comenzó a comerse las plantas artificiales que había en el recinto. Pobre animal.

El “hambreado” Castillo -como lo llama el activista Pedro Alejo- busca foco y seguidores para alimentar sus apetitos de notoriedad, como lo hacen otros pacotilleros que merodean cual larvas en celo, el Congreso local y otras instancias, presentando “iniciativas” a troche moche para llamar la atención. ¿Verdad Daniel, Múzquiz, Luis Gerardo y otros por el estilo?

Estos, por más que se promueven, no pasan de charoleros y serviles.

Lo mismo le va a ocurrir al mentado Castillo.

Un contacto que tengo en el Congreso local me dice que cuando se le cuestionó no incluir en su “iniciativa de ley” la definición de “therian”, comenzó a balbucear y rogó que le sellaran su escrito, prometiendo llevar un adendum con la definición que le pidió el docto empleado de la Oficialía de Partes.

A ver, ínclito abogado Castillo, tome nota de lo siguiente para su adendum:

El término “therian” proviene de la palabra inglesa therianthropy, derivada de los vocablos griegos therion (bestia) y ánthrops (humano), que significa “persona animal” o “animal humano”.

En su aplicación actual, todo “therian” personifica a alguien que busca una identidad que no encuentra en su esencia humana.

Es una perversión, una desviación, como literalmente lo es hablar de “equidad de género”, cuando lo correcto sería hablar de equidad de sexo, porque géneros en la Tierra solo hay tres: humano, animal y vegetal.

Todas las variaciones de “género” de la que se ufanan los populistas, son perversiones que distorsionan la realidad natural.

Los “therian” defienden sus derechos apelando al libre albedrío, pero detrás de cada uno de ellos hay una paternidad que engendra orfandades, por abulia, descuido, desprecio, despego y desapego de la función inherente a todo padre y madre.

-Mandando por delante sus prioridades materiales, dejan a sus hijos al garete, al cuidado de nanas o condiciones de calle.

-Dejan la educación de sus hijos al gobierno, que promueve e ideologiza la diversidad de género y ahora, también la libre elección de la especie que los “therian” desean ser.

Por cierto, la hojarasca es un plato saciante muy común en la gastronomía norestense. ¿O en qué hojarascas estaban ustedes pensando?

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún y en un descuido se nos aparece por aquí Sanjuana.

-Por lo pronto, pasen ustedes hoy un plácido domingo.